Après avoir passé plusieurs mois en détention en raison de la pandémie sans partenaire, la chanteuse colombienne semble avoir été frappée par cette fille inconnue dans le monde du divertissement.

Dimanche dernier, 18 octobre, Maluma a été surpris en train de marcher le matin, très bien embrassé par sa nouvelle petite amie, Susana Gómez, à Beverly Hills.

Qui est Susana Gómez? Susana serait une architecte qui était autrefois mariée mais maintenant divorcée. On dit qu’elle était auparavant amie avec le chanteur, mais ce n’est que récemment qu’ils ont porté leur relation à un niveau plus intime.

Susy, comme ils l’appellent affectueusement, était complètement hors des projecteurs jusqu’à présent, même son compte Instagram est privé et n’accepte pas plus que ses connaissances.

Le couple avait déjà été photographié ensemble le 11 août lors d’un déjeuner très romantique à New York.

Lors de la sortie, en plus des baisers et des câlins, ils ont également apprécié un excellent repas au restaurant NOMO Kitchen dans le quartier SoHo.

Maluma a apparemment atteint un stade de maturation dans sa vie romantique où sa priorité a cessé d’être des romans avec des artistes et des mannequins qui ne s’intéressent qu’à sa renommée. Susana est une très jolie fille, mais avec une présence beaucoup plus normale et calme, les pieds fermement sur le sol.

Cela parle très bien du Colombien, car cela indique une relation beaucoup plus précieuse et significative, un véritable lien entre Juan Luis Londoño Arias et Susana Gómez, plutôt qu’entre Maluma et Susana Gómez.

Maluma a mis fin à sa relation avec le mannequin et DJ d’origine cubano-croate, Natalia Barulich après deux ans de rencontres et a eu plus tard une liaison avec le mannequin russe Vivien Rubin.

Susana Gómez marque cette nouvelle étape et bien que jusqu’à présent ils n’aient pas confirmé ou nié leur romance, les images parlent d’elles-mêmes.

Au cours de leur promenade dans les rues du célèbre et exclusif quartier Angelino, le couple portait des tenues confortables et amples; Maluma avec un short jaune et Susana en pantalon gris, et les deux avec des pulls délavés de la ligne de vêtements de la chanteuse.

Le modèle est “Hawaii Tie Dye Hoodie” et vaut 70 dollars sur son site www.shopmaluma.com