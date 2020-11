Maluma excite les fans, peut-être qu’il veut devenir papa! | .

Le chanteur colombien Luis Londoño Arias, mieux connu sous le nom de Maluma, a partagé une photo qui a attiré l’attention de ses fans, en particulier parce qu’il a ajouté une question qui a choqué tout le monde, on pense donc qu’il y réfléchit sérieusement. devenir papa dans peu de temps peut-être.

Et c’est que récemment l’interprète de «Happy the four» a lancé une nouvelle et tendre publication ce lundi 9 novembre sur son compte Instagram officiel, dans lequel il compte environ 55 millions de followers.

Comment savez-vous jusqu’à présent Maluma Il est célibataire, mais peut-être qu’à toute occasion il nous surprendra, avec le fait qu’il nous présente une nouvelle et belle petite amie comme il l’a fait et nous a surpris, dans les dernières fois où nous découvrons ses relations, cela a été vraiment captivant avant tout pour le fait de le voir amoureux.

Passant au sujet intéressant il y a environ huit heures, il a publié une photo à côté d’un bébé tendre et adorable, le fils de son ami et partenaire Pipe Bueno, que Maluma a présenté comme son filleul.

Le nouveau-né est dans les bras de Maluma, qui le tient avec ses mains d’une manière adorable, l’interprète de “Hawaï” se tourne vers la caméra, tout en esquissant son sourire caractéristique même s’il porte le masque on le remarque immédiatement, il trouve toujours un moyen de paraître charmant .

C’est mon filleul maximum, au fait, comment papa me vend-il? Félicitations pipe bonne et Luisa Fernanda je t’aime beaucoup », écrit-il dans sa description.

La La photographie il a immédiatement commencé à avoir une réaction de ses fans et de certains internautes, il a environ 3 millions de cœurs rouges et environ 24000 commentaires, tous conviennent qu’il aurait l’air parfait en tant que beau jeune père, certains internautes ont également commencé à plaisanter sur ce il serait «le père parfait de ses enfants».

Je t’imagine toujours comme le père de mes enfants bébé »« Tu serais belle mais seulement sans enfants avec moi »,« Je n’ai pas l’intention d’avoir d’enfants mais si c’était avec toi j’en aurais huit »,« Combien d’enfants veux-tu que je te donne »« Oh, tu le seras un papa spectaculaire », ont écrit certains internautes.

Maluma Il a actuellement 26 ans, bien qu’il soit encore jeune, il pourrait envisager sérieusement de fonder une famille, bien qu’il veuille probablement attendre un peu plus longtemps comme de nombreuses célébrités l’ont fait car pour le moment, sa carrière est à pleine capacité.

Il y a des mois, certaines rumeurs et même des prédictions de certains voyants qui affirmaient que Maluma avait une préférence pour les hommes ont commencé à apparaître, en raison de certaines attitudes qu’il a eues en signant des autographes ou des concerts parce qu’il rejette généralement les dames, mais quand Il s’agit d’un homme qui accepte même qu’on lui donne des bisous comme ce fut le cas avec Marc Anthony, l’ex-mari de Jennifer López avec qui Maluma collaborera plus tard.

Jusqu’à présent, rien n’a jamais été confirmé par rapport au chanteur quant à ses préférences, mais si c’était le cas, il ne serait pas le seul, puisque d’autres grandes célébrités du divertissement et de la musique sont également sorties du placard, deux cas extrêmement connus. et le chanteur international portoricain Ricky Martin et le célèbre chanteur espagnol Pablo Alborán.

Cependant, ses millions de fans espèrent que toutes ces rumeurs et prédictions sont fausses et inexactes, car ils aimeraient voir Maluma à côté d’une belle femme ayant une belle famille.

Il ne fait aucun doute que le petit Máximo a un parrain qui veillera sur lui, prendra soin de lui et le chouchoutera sûrement constamment comme n’importe quel parrain le fait pour ses filleuls.

