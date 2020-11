Maluma pourrait être jaloux de Belinda et Christian Nodal | Instagram

Il y a quelques mois, le chanteur Le Colombien Maluma a surpris ses partisans avec une émission en direct, après avoir apparemment montré un certain «zèle» pour la relation amoureuse entre les chanteurs Christian nodal Oui Belinda.

Juan Luis Londoño Arias internationalement connu comme Maluma a décidé de lancer une vidéo en direct pour passer un peu de temps avec ses followers et répondre à quelques questions, certaines questions sont apparues immédiatement, c’étaient des problèmes en suspens qu’ils posaient depuis des mois.

Après la fin de cette transmission, certains médias ont interprété un commentaire du chanteur comme une “critique et moquerie” de ce que l’on appelle maintenant “le couple du moment” comme le prétendent des millions de personnes Belinda avec Christian Nodal, ils sont devenus la principale nouvelle de ces derniers mois pour leur relation soudaine.

Dès le moment où leurs followers ont officiellement annoncé leur relation, ainsi que différents portails numériques, magazines et autres médias, ils n’ont cessé de parler de l’amour entre le couple, tout comme ils n’ont cessé de se surprendre par les démonstrations d’affection. ils partagent sur les réseaux sociaux.

Ces démonstrations d’affection et de promesses d’amour sont devenues une tendance en raison de leur caractère inhabituel, beaucoup l’ont considéré comme un peu intense, même si peu à peu la société s’est habituée à l’idée de les voir ensemble.

L’interprète de “Ángel” et Christian nodal faisaient partie des juges de l’émission La voz México, dans chacune des transmissions de l’émission, ils avaient déjà vu des soupçons de la chimie évidente entre eux, surtout parce que c’était plus qu’irréfutable, cependant quand nous avons découvert leur cour Ils ont commencé à croire qu’il s’agissait simplement d’une stratégie de marketing, ceci pour que le programme La voz México soit mieux noté.

C’est une vidéo qui circule sur Tik Tok et aussi sur YouTube où Maluma aurait jeté un indice selon ses followers, le chanteur colombien exprime un certain zèle pour la relation entre Belinda et Christian Nodal.

Peut-être que tu ne savais pas mais Maluma et l’interprète de “Ay mi Chula” a collaboré à une chanson en 2019 intitulée “Perdón”, mais cela n’apparaissait sur aucun des albums des chanteurs, certains de ses adeptes dans la vidéo ont remis en question le fait qu’ils ne l’ont pas fait J’avais sorti cette chanson s’ils l’avaient déjà enregistrée.

Maluma a simplement répondu qu’il parlerait peut-être à Nodal et lui demanderait ce qui s’était passé, mais il l’a fait de manière péjorative, ajoutant qu’il pensait que Belinda ne l’avait pas quitté, c’est peut-être pourquoi ladite chanson n’avait pas été publiée, ce commentaire a été interprété. immédiatement comme envie de votre relation.

Face à cette réponse que l’interprète de “Happy the four” a donnée, le couple n’a fait aucun commentaire, n’a pas réagi à ses propos, peut-être, ils ont voulu passer inaperçu et n’ont pas pris cela important, bien que plus tard, le Colombien a ajouté qu’il s’agissait d’une simple blague et que tous les deux (lui et Christian Nodal) prévoyaient de rééditer une chanson, j’étais sûr que cette fois nous aurions la chance de l’entendre.

Comme vous vous en souvenez, Maluma a mis fin à sa relation avec le mannequin Natalia Barulich il y a quelques mois, en raison d’une prétendue infidélité de sa part avec le joueur brésilien Neymar.

Compte tenu de cela, les fans de Maluma et Christian Nodal étaient sûrement enthousiasmés par le fait qu’ils auront une collaboration ensemble, d’autant plus que les deux sont deux chanteurs extrêmement intenses dans les paroles de leurs chansons et que ceux-ci finissent par être assez inspirants, sûrement le résultat de ce single ce sera spectaculaire.

