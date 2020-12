Maluma reçoit un procès millionnaire Est-ce qu’il s’est mal conduit ce Noël? | Instagram

Ce n’est pas du charbon qu’il a reçu, mais une demande millionnaire que le chanteur Maluma Il a reçu un cadeau de Noël pour cette année, car le célèbre interprète d’Hawaï a été poursuivi pour rupture de contrat.

Il semble que Maluma n’ait pas organisé une belle fête de Noël et de bonne nuit, puisque selon les rapports du célèbre programme Ventaneando, le millionnaire Richard Caring a demandé que le demande pour près d’un demi-million de dollars contre le chanteur et son manager Walter Kolm pour rupture de contrat, situation consommée le 23 juin.

L’homme d’affaires a accusé l’interprète de “Felices los 4” d’avoir rompu un contrat de travail malgré une avance de millionnaire, ceci parce que la célébrité n’a jamais semblé chanter à son mariage.

Par conséquent, Richard et son équipe juridique ont demandé au tribunal de Miami de rouvrir l’affaire pour parvenir à une médiation et récupérer leur argent.

Et c’est que selon les informations qui ont été publiées par les médias, un document juridique indique que Maluma a reçu une avance de 250 mille dollars en mai 2019, car la date du mariage était prévue pour le 7 novembre meme annee.

Cependant, en août 2019, Caring a notifié à la fois au manager et au chanteur urbain que leur mariage serait reporté, car il se tiendrait à Rome, un scénario qui les a amenés à signer un nouveau Contrat, renonçant maintenant à 125 000 dollars supplémentaires.

Quelques jours après cette négociation, l’interprète a notifié à l’homme d’affaires qu’il n’assisterait pas à la soirée à moins de le payer le double, car sa date coïncidait avec un concert préalablement convenu en Europe, c’est pourquoi il l’accuse désormais votre mariage et ne pas restituer les avances précédemment accordées.

D’un autre côté, Maluma Il sera présenté depuis la ville de Los Angeles lors d’un concert auquel Jennifer López et Miley Cyrus sont également invitées à dire au revoir à ce 2020.

C’est vrai, l’artiste colombien Maluma se produira le 31 décembre lors du plus important concert du réveillon du Nouvel An à Hollywood.

C’est le Rockin ‘Eve du Nouvel An de Dick Clark, qui aura son siège principal à New York sur la célèbre scène de Times Square et une autre à Los Angeles, où le Colombien se produira.

Nul doute que l’année 2020, malgré les complications apportées par le virus, a été une année complètement remplie de succès pour l’artiste Paisa qui a positionné ses chansons en tête des charts internationaux.

Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles Maluma représente fièrement la scène musicale urbaine colombienne sur l’une des scènes les plus importantes du monde et, surtout, pour accueillir une nouvelle année qui devrait être bien meilleure que celle-ci à laquelle nous sommes sur le point de dire au revoir.

Ce grand concert débutera à 20h00 jeudi prochain et sera présenté par Ryan Seacrest, avec l’aide de Lucy Hale et Billy Porter.

De plus, compte tenu des restrictions qui continuent d’être établies en raison de la contingence sanitaire, les célébrités ne se présenteront à aucun public en personne, une mesure qui a été établie pour éviter les foules à Times Square.

Il est important de mentionner que Maluma Il fera partie de la part latine de l’événement et sera présenté depuis Los Angeles, où elle accompagnera la présentatrice Ciara, hôte de l’événement de cette ville et les personnes intéressées pourront se connecter à l’ensemble de l’événement depuis leurs télévisions via le signal ABC.

Alors que dans le “ titre ” du concert du Nouvel An se trouve l’artiste Jennifer López, la chanteuse se produira à Times Square et, récemment, a occupé les premières places des charts internationaux avec Maluma avec sa chanson Pour vous.

