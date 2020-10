Maluma revendique Jennifer López à ses côtés et sans rien en dessous | AP / . / .

Maintenant, Maluma s’est vraiment montré! Le reggaeton se vantait à quel point il était beau à côté de la belle Jennifer López et pas seulement, car la belle actrice ne porte rien sous sa tenue.

Le joli garçon et Jennifer Lopez forment un couple dans le film épouse-moi et a fait la couverture du magazine Billboard de ce mois-ci, où les deux ont fait usage de leur élégance et montrent suffisamment de peau pour ravir leurs adeptes.

Maluma a vanté cette couverture Billboard sur son compte Instagram, “Jennifer López et Maluma en tête à Hollywood”, vous pouvez lire sur la couverture dans laquelle l’interprète de Felices los 4 est assis dans une immense chaise blanche, tandis que JLo est debout très près de lui.

Les protagonistes de Marry Me se sont démarqués par leurs tenues pour la séance photo, la joueuse de reggaeton a choisi un pantalon et une veste blancs, ce qui lui a permis de montrer son torse travaillé; tandis que son partenaire posait sur son dos avec une robe noire spectaculaire et très audacieuse qui montrait beaucoup de cheveux et indiquait clairement qu’elle ne portait rien sous ce vêtement. Une paire de baskets hautes brillantes a mis en valeur les jambes de Jennifer Lopez, qui a choisi un look assez décontracté avec ses cheveux blonds lâches et seulement un collier comme accessoire.

LA MÉDAILLE PARCERO ET LA REINE DU BRONX HEAT UP HOLLYWOOD @jlo, a écrit Maluma avec la photo.

Le message partagé par Maluma Il y a quatre heures il a déjà dépassé le demi-million de réactions, ses followers ont été étonnés par l’image.

Maluma et JLO meilleur combo de 2020 “,” AMAZING !!! “, King and Queen”, n’étaient que quelques-uns des commentaires reçus sur Instagram.

Pour sa part, Jennifer López a partagé la couverture comme Maluma et deux autres images dans lesquelles elle a l’air vraiment spectaculaire.

GOOD MORNING ☀️ TOUT LE MONDE, JLo x Maluma, couverture du Billboard, a écrit Bronx Diva avec la photo.

La chanteuse et actrice a d’abord partagé une photo de l’intérieur du magazine où elle posait avec une garde-robe très révélatrice, une tenue blanche ajustée qui, en plus de montrer ses courbes à la perfection, exposait également une partie de sa peau avec d’énormes trous; la star portoricaine s’est mise à genoux pour la capture de la caméra.

Mais ce n’était pas tout parce que la fiancée de l’ancien joueur de baseball Alex Rodríguez a partagé une troisième image où elle peut être vue posant allongée près d’une piscine avec la même robe spectaculaire avec laquelle elle peut être vue à côté de l’interprète d’Hawaï; elle a l’air vraiment attirante.

La plupart de ces publications ont dépassé un demi-million de réactions sur les réseaux sociaux, où les adeptes du couple phare de Marry m’ont remercié pour les images.

Contrairement à ce que beaucoup pensent, Marry Me n’est pas une histoire d’amour, mais un chagrin car il raconte l’histoire d’une star de la musique (Maluma) qui résiste à l’idée de prendre cet énorme engagement avec sa fiancée (Jennifer Lopez).

Lorsque les images des enregistrements ont commencé à apparaître, elles ont fait beaucoup de bruit puisque certains en sont venus à penser que les deux chanteurs avaient une relation amoureuse, mais tout a été clarifié lorsqu’il a été annoncé qu’ils filmaient ledit film; quelque chose qui a provoqué une énorme colère chez les adeptes des deux qui espèrent voir cette histoire bientôt à l’écran.

Heureusement, Marry Me se filmait avant que la pandémie de coronavirus ne soit déclenchée, elle n’est donc pas exposée au virus; cependant, en raison d’autres facteurs qui y sont liés, il pourrait y avoir un certain retard dans sa publication.