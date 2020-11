“Mama June” Shannon a récemment révélé son gain de poids de 70 livres, mais a admis qu’elle s’attendait à gagner quelque chose pendant les verrouillages. Au milieu de la pandémie en cours, la star de télé-réalité a réussi à prendre quelques kilos de plus que prévu, mais n’a aucune honte dans son jeu. «J’étais prête à prendre du poids, mais pas autant que j’ai gagné», a-t-elle déclaré à InTouch Weekly.

La femme de 41 ans a eu sa propre émission dérivée, Mama June: From Not to Hot, après avoir subi une opération de perte de poids. Depuis lors, elle a essayé de maintenir le poids en faisant de meilleurs choix alimentaires et en travaillant davantage. Cependant, la pandémie n’a pas aidé dans ce processus. Elle dit également que devenir sobre n’a pas non plus aidé à prendre du poids. “Je veux dire, je sens que j’ai pris 70 livres après avoir quitté la cure de désintoxication, mais je blâme aussi de ne pas prendre de drogue et de coronavirus dessus. J’appelle ça corona fat.”

«Avec cette quarantaine, c’est un peu difficile, mais j’essaie juste de rester là où je suis maintenant. C’est une sorte de travail. Je veux dire, je ne reviendrai jamais à 140 [pounds] et ça me va. Mon objectif est probablement maintenant d’être comme 200. »Shannon et son petit ami Geno Doak sont allés dans un centre de désintoxication en Floride pour des problèmes de dépendance, mais ont dit qu’ils étaient motivés après leur libération.

Shannon n’était pas la seule à être passée sous le couteau. Doak a fait de même après son séjour en cure de désintoxication subissant une opération de la manche gastrique, tout en enlevant un lipome sur son cou et sa tête. Il a également obtenu un ensemble de facettes par le même dentiste qui a fait le sien. «Nous voulions faire quelque chose pour nous-mêmes», a déclaré Shannon au point de vente, affirmant qu’ils voulaient juste une «retouche» après la réadaptation, affirmant que l’expérience était «un appel au réveil».

Elle a poursuivi en disant que les deux étaient satisfaits de leurs résultats, mais ont révélé que quelle que soit sa taille, il l’aimerait de toute façon. “Mais ce n’est qu’un processus”, a-t-elle dit. “Il m’aime, peu importe. Je [could] pèse 500 livres et il m’aimera toujours. Il s’en fiche tant que ça me rend heureuse, et je suis de la même manière avec lui. “

Le couple a connu des débuts difficiles alors que leur relation divisait la famille de Shannon. De leurs accusations de drogue au temps passé en cure de désintoxication, la famille de Shannon avait l’impression que Doak pourrait ne pas avoir une bonne influence sur la mère de quatre enfants. Cependant, les deux se sont réconciliés avec sa famille et semblent aller mieux ces jours-ci.