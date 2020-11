“Mama June” Shannon a un nouveau look! In Touch Weekly a révélé son relooking post-chirurgie plastique, qui comprenait une séance photo montrant son nouveau menton et ses nouvelles dents. Tentant de se débarrasser d’un «triple menton», June a subi une liposuccion du menton et du cou. Les conséquences voient un visage beaucoup plus mince et, à première vue, une Mama June beaucoup plus heureuse.

À première vue, les nouveaux placages de la star de From Not to Hot sont très visibles. Le travail a été effectué par le Dr Rashad Riman et le Dr Leedia Riman au laboratoire dentaire de Beverly Hills. Sa liposuccion du menton, qui s’élevait à 15 000 $ selon le point de vente, a été réalisée par le Dr Michael K. Obeng. Ce n’est peut-être pas la dernière étape pour elle pour changer de look. Elle envisagerait de subir d’autres procédures dans le but de respecter le poids souhaité, ce qui pourrait inclure une dérivation gastrique. Elle avait déjà subi une chirurgie de la manche gastrique en 2016 après avoir perdu un total de 300 livres. Ce faisant, elle a également fait plus de travail, comme la chirurgie d’augmentation mammaire et la chirurgie d’ablation de la peau.

Elle n’était cependant pas la seule à avoir fait peau neuve récemment. Son petit ami, Geno Doak, a également décidé de changer d’apparence. Suivant les traces de sa petite amie d’il y a quelques années, Doak a subi une opération de la manche gastrique et une élimination d’un lipome sur le cou et la tête. Comme June, il a également obtenu un nouvel ensemble de facettes pour un tout nouvel ensemble de dents. Au total, In Touch Weekly suggère que son relooking coûte au nord de 90000 $.

La mère de Honey Boo Boo a passé les quatre dernières années à essayer de se changer pour le mieux, à savoir se concentrer sur sa perte de poids. En 2016, elle pesait 460 livres, ce qui l’a incitée à subir sa première intervention chirurgicale. Au cours des années suivantes, June a continué à perdre du poids, se retrouvant de plus en plus proche de l’image qu’elle voulait. En plus de se changer à l’extérieur, elle a récemment célébré six mois de sobriété après son arrestation de crack. Pendant sa cure de désintoxication, il a été rapporté que le couple avait dépensé plus de 150 000 $ pour leur consommation de cocaïne, ainsi qu’en juin, suggérant qu’elle consommerait 2 500 $ de meth par jour. Elle s’est inscrite en cure de désintoxication après son arrestation.