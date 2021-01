Une rencontre passionnante au stade Etihad a finalement vu City monter en tête du classement de la Premier League pour la première fois cette saison.

Avant le match de Manchester United à Fulham, dans lequel une victoire les verra surpasser leurs rivaux, City et Villa se sont poussés de bout en bout.

Villa jouait son premier match en trois semaines en raison d’une grave épidémie de Covid au club, mais a montré peu de signes de rouille.

Les deux équipes étaient coupables d’avoir raté des occasions, bien que City ait été le plus coupable avant que Bernardo Silva ne marque son premier but de la saison à un peu plus de 10 minutes du temps.

Villa a pleuré hors-jeu, le manager Dean Smith a été expulsé des tribunes pour avoir protesté, mais le but était resté. La Premier League a rapidement clarifié pourquoi la décision était correcte.

Ilkay Gundogan a mis fin aux espoirs de Villa avec une pénalité de temps additionnel.

Guardiola: City joue comme des prétendants

“Nous n’avons perdu que deux matchs cette saison et le plus important pour moi est le fait que nous revenions à jouer comme nous devons jouer pour être des prétendants.

«Tout le monde veut gagner et être champion, mais il faut montrer, dans sa façon de jouer, que l’on mérite d’être champion.

“Nous devons être plus cliniques dans le dernier tiers, mais nous allons nous améliorer.”

Les joueurs de villa réagissent

Tyrone Mings a admis qu’il n’était pas familier avec la règle et a qualifié la décision de «non-sens».

Il a écrit sur Twitter: “Je n’ai même jamais entendu parler de cette règle, laissez simplement les joueurs rester hors-jeu, puis revenez vous attaquer? Avec le recul, j’aurais dû l’effacer à 100%, mais je ne savais même pas que c’était le cas. . “

Le capitaine de Villa Jack Grealish était tout aussi perplexe, tweetant après le match: “Un peu confus avec cette règle de hors-jeu si je suis honnête mais battu par une équipe brillante. Reposez-vous et revenez-y samedi.”

Dean Smith explique son carton rouge

Smith a révélé qu’il avait reçu un carton jaune de l’arbitre Jon Moss pour avoir demandé au quatrième officiel David Coote “s’il avait des balles de jonglage pour Noël”. Cela a été rapidement suivi d’un carton rouge pour quelque chose d’autre que Smith a dit.

Smith a déclaré: “Ce n’était pas des jurons. Il (Moss) est venu et a dit qu’il interprétait les lois du jeu. J’ai dit:” Eh bien, vous auriez dû le faire plus tôt dans le match “.

“Je pense que j’ai été traité assez injustement. J’ai entendu beaucoup de pires choses dites à Jonathan Moss avant et il n’a pas été traité comme ça. On dirait qu’il avait hâte de me donner un jaune puis un rouge.

«Mais je suis frustré par moi-même parce que j’ai été aspiré par quelque chose que je n’aurais pas dû avoir.

“Je ne pense pas que quiconque connaissait la loi. Il profite sûrement d’une position de hors-jeu.”

Après le match, le PGMOL a publié un communiqué expliquant que, à la lettre de la loi, Rodri n’avait pas obtenu d’avantage.

“Rodri était initialement en position de hors-jeu alors que le ballon était joué sur le terrain.

“Tyrone Mings a délibérément joué le ballon, le contrôlant sur sa poitrine. Dès que Mings a délibérément joué le ballon, la loi suivante s’applique: ‘Un joueur en position de hors-jeu recevant le ballon d’un adversaire qui joue délibérément le ballon, y compris par un handball délibéré , n’est pas considéré comme ayant obtenu un avantage, à moins qu’il ne s’agisse d’un arrêt délibéré de la part d’un adversaire ».

“Comme la loi considère que Rodri n’a pas gagné d’avantage, il n’a pas commis d’infraction de hors-jeu et le jeu devrait être autorisé à continuer. Rodri a légitimement pris possession du ballon de Mings, amorçant l’attaque qui a abouti au but.”

Smith dénonce un arbitrage “ ridicule et pathétique ”

Le patron de la Villa, Dean Smith – qui a été expulsé pendant le match – a contourné avec colère les officiels pour les décisions concernant les deux buts de City.

Villa était furieux que Rodri ait semblé revenir d’une position de hors-jeu quand il a dépossédé Tyrone Mings pour préparer Silva pour le but décisif.

Smith était également loin d’être satisfait du penalty de dernière minute, accordé pour le handball contre Matty Cash, qui a permis à Ilkay Gundogan de conclure la victoire.

Smith a déclaré à propos de l’ouverture de City: “C’était une décision farfelue. Je n’ai pas vu un but comme celui-là donné. Il faut le regarder. Je ne pense pas que quiconque dans ce stade ait pensé que c’était un but.

“Allons-nous simplement laisser les joueurs derrière la ligne alors? C’est ridicule. Il était à 10 mètres de hors-jeu et est revenu et a plaqué notre joueur, c’est une loi pathétique et une décision pathétique.”

À plein temps!

94min: C’est ça! Quel jeu passionnant mais City mérite sa victoire. C’est neuf d’affilée dans toutes les compétitions et cela les place en tête. Manchester United les dépassera-t-il plus tard?

Objectif!

91min: Gundogan ne se trompe pas et c’est fini.

PEINE!

90min: La tête de Jésus frappe la main de Cash.

87min: Le tempo, sans surprise, s’est quelque peu refroidi alors que City s’asseyait. Villa peut-elle produire un égaliseur?