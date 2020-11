Les rivaux pour le titre se lancent dans le concours de cet après-midi avec cinq points et neuf places d’intervalle dans le tableau, avec le champion en titre Liverpool sur une séquence de six matchs sans défaite et de nouveau au sommet après des victoires successives contre Sheffield United et West Ham.

City, quant à lui, languit au milieu de la table après une ouverture frustrante de la saison 2020/21 par ses normes élevées, bien que l’équipe de Pep Guardiola soit sur une série de trois victoires consécutives dans toutes les compétitions et invaincue lors de leurs huit dernières.

Aucune des deux équipes n’a été troublée en Ligue des champions en milieu de semaine, l’Atalanta et l’Olympiacos étant tous deux passés à l’épée sans faire d’histoires lors de l’échauffement pour cet événement principal alléchant.

Manchester City vs Liverpool est prévu pour un coup d’envoi à 16h30 GMT aujourd’hui (dimanche 8 novembre 2020).

Le match se jouera à huis clos au stade Etihad en raison des directives du gouvernement concernant le coronavirus.

Chaîne de télévision: le match sera diffusé en direct sur les chaînes de la Premier League et du Main Event de Sky Sports, et est disponible via Now TV avec un pass journalier pour 9,99 £, ou un pass de trois mois proposé pour 25 £.

Diffusion en direct: les abonnés Sky Sports peuvent diffuser le match en ligne via SkyGo et l’application SkyGo.