Les rivaux pour le titre se lancent dans le match de dimanche avec cinq points et neuf places d’écart dans le tableau, avec le champion en titre Liverpool sur une séquence de six matchs sans défaite et de nouveau au sommet après des victoires successives sur Sheffield United et West Ham.

City, quant à lui, languit au milieu de la table après une ouverture frustrante de la saison 2020/21 par ses normes élevées, bien que l’équipe de Pep Guardiola soit sur une série de trois victoires consécutives dans toutes les compétitions et invaincue lors de leurs huit dernières.

Aucune des deux équipes n’a été troublée en Ligue des champions en milieu de semaine, l’Atalanta et l’Olympiacos étant tous deux passés à l’épée sans faire d’histoires lors de l’échauffement pour cet événement principal attrayant.

Manchester City vs Liverpool est prévu pour un coup d’envoi à 16h30 GMT le dimanche 8 novembre 2020.

Le match se jouera à huis clos au stade Etihad en raison des directives du gouvernement concernant le coronavirus.

Chaîne de télévision: le match sera diffusé en direct sur les chaînes de la Premier League et du Main Event de Sky Sports, et est disponible via Now TV avec un pass journalier pour 9,99 £, ou un pass de trois mois proposé pour 25 £.

Diffusion en direct: les abonnés Sky Sports peuvent diffuser le match en ligne via SkyGo et l’application SkyGo.

(

Sergio Aguero reste indisponible à Manchester City pour la visite de Liverpool au stade Etihad

/ Piscine 2020)

City reste sans Sergio Aguero en raison d’une blessure aux ischio-jambiers, bien que Gabriel Jesus soit revenu et ait marqué lors de la victoire de mardi sur l’Olympiacos.

Benjamin Mendy et Fernandinho restent également absents pour les hôtes.

Quant à Liverpool, Jurgen Klopp a révélé que Thiago Alcantara, signature clé de l’été, manquera à nouveau ce week-end en raison d’une blessure.

Joel Matip, Naby Keita et Kostas Tsimikas sont tous revenus dans l’équipe en milieu de semaine, tandis que Diogo Jota en forme n’a pas manqué l’entraînement après un coup.

(

Thiago Alcantara est toujours à l’écart pour Liverpool

/ POOL / . via .)

Fabinho (cuisse) et Alex Oxlade-Chamberlain (genou) progressent bien dans leurs récupérations de blessures respectives, bien que les deux restent hors de combat avec Virgil van Dijk, qui risque de rater le reste de la saison.

Prédiction: Manchester City 2-2 Liverpool

Aucun de ces géants n’a bien commencé la saison, bien que les deux se soient largement rétablis maintenant, bien que Liverpool soit dans une position beaucoup plus dominante au sommet.

La forme à l’extérieur des Reds n’est pas excellente au cours des 10 derniers matchs environ, alors que leur bilan à l’Etihad a été positivement misérable ces derniers temps.

Un match nul semble être un résultat probable ici, avec un peu de chance, sans pénurie d’objectifs et de divertissement.

Entraver la ville de Jota – qui a marqué six buts en quatre matches après son triplé à Bergame – sera probablement crucial pour leurs chances de parvenir à un résultat positif.

Histoire et résultats en tête-à-tête (H2H)

Ces deux clubs se sont rencontrés à 46 reprises en Premier League, Liverpool comptant 20 victoires contre 10 pour City. Il y a eu 16 nuls.

Liverpool a été battu 4-0 à l’Etihad en juillet, mais a battu City 3-1 à domicile à Anfield en novembre 2019.

