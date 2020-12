Les chances sont fermement empilées contre les Baggies en difficulté alors qu’ils se rendent ce soir au stade Etihad.

Les combattants de la relégation de Slaven Bilic n’ont qu’une seule victoire à leur actif depuis leur retour en Premier League et n’ont récolté qu’un seul point sur la route jusqu’à présent ce trimestre.

La défense la plus fuyante de l’élite – qui a concédé après seulement 20 secondes à Newcastle – aura les mains pleines pour essayer de contenir une attaque de Man City qui marquera souvent pour le plaisir dans ce genre de matches à domicile et qui dépassera Burnley le mois dernier.

Comme si ce soir ne suffisait pas à une tâche ardue pour West Brom, les hôtes ont également conservé six feuilles blanches consécutives après le tirage au sort terne de samedi contre Manchester United alors qu’ils cherchent à revenir dans le top six après un début incohérent du 2020. / 21 campagne.

Man City XI: Ederson, Joao Cancelo, Dias, Ake, Mendy, Rodri, Gundogan, Foden, De Bruyne, Sterling, Gabriel Jesus

West Brom XI: Johnstone, Furlong, Ajayi, O’Shea, Gibbs, Livermore, Diangana, Gallagher, Sawyers, Phillips, Ahearne-Grant

Le coup d’envoi étant prévu à 20h GMT, suivez toutes les étapes de préparation et de match en direct avec le blog de Standard Sport ci-dessous.

Points clés

Mises à jour en direct

Afficher les dernières mises à jour 1608061365

Bilic échange trois

Un trio de changements de West Brom, quant à lui, après leur huitième défaite de la saison à Newcastle samedi.

Kieran Gibbs, Grady Diangana et Jake Livermore reviennent tous dans le onze de départ alors que Branislav Ivanovic, Filip Krovinovic et Callum Robinson tombent tous sur le banc.

1608060755

Quatre changements de ville

City a apporté quatre changements à l’équipe qui a disputé un match nul de derby sans but terne contre Manchester United samedi.

Nathan Ake et Benjamin Mendy entrent dans la ligne arrière, avec Kyle Walker sur le banc et John Stones pas du tout dans l’équipe.

Phil Foden et Ilkay Gundogan sont également repêchés au milieu de terrain aux dépens de Fernandinho et Riyad Mahrez.

Sergio Aguero, quant à lui, est jugé assez apte pour le banc.

1608059177

Équipe West Brom

XI de départ: Johnstone, Furlong, Ajayi, O’Shea, Gibbs, Livermore, Diangana, Gallagher, Sawyers, Phillips, Ahearne-Grant

Sous-marins: Robinson, Grosicki, Austin, Krovinovic, Ivanovic, Peltier, Button

1608058988

Équipe Man City

XI de départ: Ederson, Joao Cancelo, Dias, Ake, Mendy, Rodri, Gundogan, Foden, De Bruyne, Sterling, Gabriel Jesus

Sous-marins: Walker, Aguero, Steffen, Laporte, Bernardo Silva, Torres, Mahrez

1608057796

Nouvelles officielles de l’équipe en route dans environ 20 minutes. Restez à l’écoute!

1608057135

Bilic: Des résultats étranges donnent de l’espoir à West Brom

Pendant ce temps, Slaven Bilic pense que des résultats étranges en Premier League cette saison – dont deux ce week-end – donnent à West Brom l’espoir d’éviter la défaite ce soir.

“Cette saison, nous avons vu des résultats étranges, ce qui nous donne de l’espoir”, a-t-il déclaré. “Qui a compté que Fulham obtiendrait un point – sans parler qu’ils méritaient un point – contre Liverpool, ou Burnley battrait Arsenal? Il y a toujours une chance. Vous devez compter sur un peu de chance, mais même la chance ne vous aidera pas si vous ne faites pas de votre mieux. Quoi qu’il en soit, vous devez faire votre part.

«Vous comptez sur eux pour ne pas passer une bonne journée et être bâclés. Nous sommes à peu près à chaque match. Personne n’a un jeu facile, mais nous devons transformer ces performances en résultats.

«Nous sommes déçus et frustrés mais les gars savent que nous avons joué du bon football et nous pouvons entrer dans chaque match avec une chance – plus petite ou plus grande – d’obtenir quelque chose. Nous devons rester positifs et croire.

«Nous avons déjà joué contre Chelsea. Nous étions 3-0 à la mi-temps et c’est ce qui peut arriver dans le football, mais cela n’arrivera pas si vous ne le forcez pas.

«Vous êtes toujours à la recherche de quelque chose, même si ce quelque chose est la confiance. Nous avons perdu contre les Spurs et nous sommes sortis frustrés de ne pas avoir obtenu de point, mais nous avons gagné un peu de confiance.

1608056124

West Brom ne devrait pas chercher l’inspiration dans les réunions passées avant le choc de ce soir.

C’est parce que City a remporté les 13 dernières rencontres de championnat et de coupe entre ces deux équipes après un match nul et vierge le lendemain de Noël en 2011.

West Brom n’a pas battu les adversaires de ce soir depuis 12 ans et n’a jamais remporté un match de haut vol à l’Etihad.

1608054847

Laporte ou pierres?

Une décision clé pour City pourrait venir à l’arrière, Aymeric Laporte n’ayant pas commencé un match de Premier League depuis le 21 novembre en grande partie en raison du retour en faveur de John Stones, qui a aidé l’équipe de Guardiola à garder une série de draps propres.

“Cela dépend des performances et John se comporte bien, c’est pourquoi il joue”, a déclaré Guardiola.

“Mais il y a beaucoup de matchs et tout le monde doit être prêt. Peut-être qu’ils ne jouent pas beaucoup, mais au coin de la rue ils auront peut-être une chance et ils devront être prêts.”

1608052664

Résultats face à face en Premier League

Dernière réunion: Man City 3-0 West Brom (31 janvier 2018)

1608052625

Nouvelles de l’équipe West Brom

Quant à West Brom, le défenseur Kyle Bartley est sur le point de rater le programme festif avec un problème de mollet, tandis que Conor Townsend, Hal Robson-Kanu et Sam Field sont toujours absents.

Pendant ce temps, l’homme clé Matheus Pereira reste suspendu après son carton rouge lors de la défaite 5-1 contre Crystal Palace.