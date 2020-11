En novembre 2019, plus de 75000 fans ont assisté aux rencontres de la WSL et du championnat lors du premier “ week-end de football féminin ”, qui comprenait Tottenham v Arsenal au Tottenham Hotspur Stadium et Liverpool v Everton à Anfield.

Le concours United-City de samedi est le match d’ouverture de la version à huis clos de ce week-end, dans lequel six matches du WSL seront échelonnés et peuvent tous être regardés via la télévision ou les plateformes de streaming en direct sans affrontements.

United se lance dans la compétition à Leigh Sports Village, invaincu en championnat cette saison et sur une séquence de cinq victoires consécutives, avec la dernière victoire de l’équipe de Casey Stoney une victoire 1-0 sur Arsenal le week-end dernier.

Le départ plus mitigé pour City, cinquième place de Gareth Taylor – qui a remporté la FA Cup plus tôt ce mois-ci – a inclus une défaite et deux nuls dans leurs six matchs de championnat jusqu’à présent.

Avec le coup d’envoi prévu à 12h30 GMT, voici comment suivre toute l’action…

en relation

Chaîne TV: Le match sera retransmis sur BT Sport 1 avec une couverture à partir de 12h.

Diffusion en direct: les abonnés de BT Sport pourront regarder le match en ligne gratuitement via la chaîne YouTube de BT Sport, ainsi que l’application BT Sport, le FA Player. Les abonnés MUTV peuvent également diffuser le jeu en ligne.

Faits saillants: tous les objectifs et les actions seront affichés sur la chaîne d’abonnement CITY + de City dans les 24 heures.

(United a récemment battu les géants du WSL Arsenal / Manchester United via .)

WSL ‘l’un des meilleurs au monde’

La défenseuse de Man City, Gemma Bonner, a déclaré à PA: “Je pense que notre ligue est probablement en train de devenir l’une des meilleures au monde”, a déclaré Bonner.

“Vous regardez les joueurs qui sont venus, en particulier cette saison, les joueurs que nous avons dans la ligue – nous avons probablement la plupart des 10 meilleurs joueurs du monde.

“Donc pour nous, c’est une période passionnante, et je pense que plus excitant avec les matchs à venir, et le fait que tout le monde parle des grands derbies maintenant.

“C’est une période passionnante pour faire partie du football féminin, c’est sûr.”

