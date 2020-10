Le Norvégien affirme que les coups aux mains de l’ancien entraîneur de United, Jose Mourinho, ont été traités «en interne» – mais trois victoires sur quatre depuis ce match sont la réponse qu’il attendait de ses joueurs.

Avant la rencontre de dimanche avec Arsenal, qui le voit prendre en charge un siècle de matchs, il pense que United se regarde à nouveau après la victoire 5-1 en Ligue des champions contre le RB Leipzig en milieu de semaine.

“” Je pense que tout résultat aussi brutal qu’un 6-1 devrait obtenir une réponse et, bien sûr, il a été traité en interne “, a-t-il déclaré.

«Nous avons peaufiné deux ou trois choses, mis les joueurs en forme et je pense que la manière de la défaite n’était pas quelque chose que nous devrions jamais avoir à affronter à nouveau.

«Les choses se passent dans le football ces jours-ci et la réponse a été fantastique, nous voulions terminer cela dès que possible et aller de l’avant.

«Pour le moment, nous ressemblons à une équipe de Man United parce que j’ai des opportunités, j’ai des options pour les places.

«Toute équipe qui réussit à l’ère moderne du football a eu cette possibilité de mettre les joueurs au repos et de faire une rotation.

«C’est probablement la seule façon de durer dans cette ligue la plus intense du monde, pour moi, et aussi en Ligue des champions. Vous voulez remporter les trophées. »

United n’a pas d’Anthony Martial suspendu et de la nouvelle recrue Alex Telles, qui a été testé positif au coronavirus.

Solskjaer a une décision à prendre sur Donny van de Beek, qui a impressionné sur un début rare contre Leipzig, avec Bruno Fernandes qui devrait revenir dans la ligne de départ.

«L’équipe a l’air bien», a-t-il déclaré à MUTV.

«Il n’y a pas eu de blessures à partir de mercredi, ce qui est bien sûr un gros plus quand on pense à chaque match que nous jouons et à l’intensité. Nous nous améliorons de plus en plus, je pense que tout le monde voit maintenant que notre forme physique et notre netteté sont de plus en plus à la hauteur et que nous devrions être prêts pour ce match.

Composition de Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Fred, Pogba; Greenwood, Fernandes, Rashford; Cavani

Date et l’heure: Dimanche 1er novembre, 16h30

LA TÉLÉ: Événement principal de Sky Sports

Dernière rencontre: Arsenal 2-0 United

Équipe unie: David de Gea, Lee Grant, Dean Henderson, Victor Lindelof, Harry Maguire, Luke Shaw, Timothy Fosu-Mensah, Aaron Wan-Bissaka, Brandon Williams, Axel Tuanzebe, Ethan Laird, Teden Mengi, Paul Pogba, Juan Mata, Fred, Bruno Fernandes, Daniel James, Facundo Pellistri, Nemanja Matic, Donny van de Beek, Scott McTominay, Edinson Cavani, Marcus Rashford, Mason Greenwood, Odion Ighalo

Blessé: Bailly (ischio-jambiers), Lingard (ischio-jambiers), Telles (Covid)

