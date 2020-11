En novembre 2019, plus de 75000 fans ont assisté aux rencontres de la Super League féminine et du championnat lors du premier “ week-end de football féminin ”, qui comprenait Tottenham v Arsenal au Tottenham Hotspur Stadium et Liverpool v Everton à Anfield.

Le derby de Manchester d’aujourd’hui était le match d’ouverture de la version à huis clos de ce week-end, dans lequel six matches du WSL seront décalés et peuvent tous être regardés via la télévision ou les plateformes de streaming en direct sans affrontements.

United s’est dirigé vers ce match en tête de la WSL après la victoire 1-0 du week-end dernier sur les champions Arsenal, mais City a fait une démonstration dominante en première période pour mener à travers Chloe Kelly et Kelly Coombs.

Cependant, Tobin Heath a frappé peu de temps après l’intervalle pour donner de l’espoir à United – et Kirsty Hanson a fait une volée à domicile pour sceller un match nul 2-2 pour United afin d’étendre son avance en haut du tableau à deux points – pour l’instant, au moins.

Ce week-end, obtenez un pari gratuit de 10 £ avec Betfair, lorsque vous pariez 10 £ sur un même jeu multi sur la Premier League.

Conditions: 10 £ minimum sur le même jeu Pari multiple sur n’importe quel match EPL du vendredi au dimanche. Pari gratuit valable 72 heures, attribué au règlement du pari. Exclut les paris encaissés. Les conditions générales s’appliquent.

Informations clés sur le match

Mises à jour en direct

Afficher les dernières mises à jour 1605364155

À plein temps! Man Utd 2-2 Man City

Eh bien, qui aurait pu prédire cela? Man City a complètement dominé la première mi-temps et valait bien son avance de 2-0 à l’intervalle – même si leur deuxième but était hors-jeu pendant la phase de préparation.

Cependant, City a gaspillé beaucoup d’occasions et United a saisi leurs opportunités sans pitié après la pause alors que l’équipe de Casey Stoney faisait preuve d’une réelle détermination. Ce n’est pas une victoire, mais United en retiendra beaucoup en étendant son avance en haut du tableau à deux points… pour l’instant, du moins.

1605364042

94 minutes

Nous sommes dans les dernières secondes, et City a le ballon …

1605364017

93 minutes

United semble le plus probable tard avec City se resserrant à l’arrière après avoir concédé deux fois dans cette mi-temps. Pourtant, ils ne semblent pas encore tout à fait terminés …

1605363976

92 minutes

Un coup franc controversé va à United sur la ligne médiane. Les hôtes ont la pression tardive, mais City tient ferme à l’arrière.

1605363893

90 minutes

Nous aurons ici quatre minutes de temps additionnel. Beaucoup de temps pour les drames tardifs…

1605363868

89 mins: Si proche pour United!

Les hôtes ont presque marqué un vainqueur probable du coin, mais Stokes efface la ligne. Elle a également bien fait de positionner son corps pour bloquer avec son ventre – une perte de concentration après une longue bataille aurait facilement pu entraîner un handball paniqué, et avec lui, probablement le match.

1605363737

88 minutes

James a été excellent pour United depuis son arrivée et achète intelligemment un coup franc à 40 mètres sur la droite. Les hôtes gagnent un corner alors que City efface leurs lignes.

1605363692

87 min: changement de ville

Changement tardif pour City alors que Park est pour Stanaway, qui était excellent en première mi-temps mais s’est évanoui après la pause.

1605363582

85 minutes

City avance sur la gauche, mais United bloque quelques tirs au centre. Cela a caractérisé leur amélioration défensive après la pause, mais les visiteurs étirent toujours bien le jeu.

1605363535

84 minutes

C’est tendu là-bas, et personne ne veut être celui qui commet une erreur tardive.