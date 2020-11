En novembre 2019, plus de 75000 fans ont assisté aux rencontres de la Super League féminine et du championnat lors du premier “ week-end de football féminin ”, qui comprenait Tottenham v Arsenal au Tottenham Hotspur Stadium et Liverpool v Everton à Anfield.

Le derby de Manchester d’aujourd’hui est le match d’ouverture de la version à huis clos de ce week-end, dans lequel six matches du WSL seront décalés et peuvent tous être regardés via la télévision ou les plateformes de streaming en direct sans affrontements.

United se lance dans la compétition à Leigh Sports Village, invaincu en championnat cette saison et sur une séquence de cinq victoires consécutives, avec la dernière victoire de l’équipe de Casey Stoney une victoire 1-0 sur Arsenal le week-end dernier.

Le départ plus mitigé pour City, cinquième place de Gareth Taylor – qui a remporté la FA Cup plus tôt ce mois-ci – a inclus une défaite et deux nuls dans leurs six matchs de championnat jusqu’à présent.

Ce week-end, obtenez un pari gratuit de 10 £ avec Betfair, lorsque vous pariez 10 £ sur un même jeu multi sur la Premier League.

Conditions: 10 £ minimum sur le même jeu Pari multiple sur n’importe quel match EPL du vendredi au dimanche. Pari gratuit valable 72 heures, attribué au règlement du pari. Exclut les paris encaissés. Les conditions générales s’appliquent.

Informations clés sur le match

Mises à jour en direct

Afficher les dernières mises à jour 1605358345

19 min: Chance for City

Stokes contrôle une balle lâche et vise le coin supérieur opposé de l’autre côté de la zone, mais il vole à quelques mètres. Un bel effort en demi-volée, mais trop dessus.

1605358281

18 minutes: Chance for City!

Il devrait être 2-0 dans la file d’attente des joueurs de City pour terminer un délicieux centre flotté de la droite, mais ils semblent tous se gêner et United peut se déchaîner!

Si United ne parvient pas à maîtriser ces flancs bientôt, celui-ci pourrait être terminé à la mi-temps.

1605358225

17 min

Mieux de United, mais un effort à longue portée flotte dans les bras de Roebuck. Cela ne va pas la déranger.

1605358097

15 minutes

Une pause dans le jeu maintenant alors qu’Amy Turner se fait soigner dans la surface de United. Cela a été un début brillant de City, et United ne peut pas vivre avec eux pour le moment – ils doivent se réinitialiser.

1605357903

12 min

Stanaway a vraiment la liberté du flanc gauche aujourd’hui, réussissant bien à pincer le ballon dans une bataille 50/50 et à remporter un coup franc près de la surface de réparation de United. Les hôtes effacent cette fois, mais tout est City pour le moment.

1605357718

9 min

United est sur les cordes, et la défense pousse un soupir de soulagement car il n’y a personne pour rentrer à la maison avec un ballon attrayant à travers la surface de réparation de six mètres.

1605357957

OBJECTIF! Man Utd 0-1 Man City | Chloé Kelly, 8 minutes

Les visiteurs mènent! United ne peut pas dégager un coin alors que le ballon rebondit autour de la surface de réparation, et c’est une finition absolument délicieuse de Kelly qui parvient au ballon perdu, le faisant passer haut dans le coin supérieur avec l’extérieur de sa botte droite. Un superbe effort, et City est en avance.

(Clinique de Kelly / Images d’action via .) 1605357442

4 minutes: Chance pour United!

Ce jeu a commencé à un rythme haletant – cette fois, un 20 mètres vole au large du poteau gauche de City. Pas loin, mais manque de précision.

1605357390

3 minutes: Chance for City!

Première ouverture pour les visiteurs alors que Stanway remporte une bataille sur la ligne de départ et coupe vers le but et tire… mais l’angle est trop aigu, et c’est dans le filet latéral.

1605357272

2 min

Christen Press conduit au but et dans la zone, mais Roebuck est hors de sa ligne pour étouffer le danger. Il y a une collision dans la boîte de la ville, mais c’était plus Press qui perdait l’équilibre qu’autre chose.