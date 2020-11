En novembre 2019, plus de 75000 fans ont assisté aux rencontres de la Super League féminine et du championnat lors du premier “ week-end de football féminin ”, qui comprenait Tottenham v Arsenal au Tottenham Hotspur Stadium et Liverpool v Everton à Anfield.

Le derby de Manchester d’aujourd’hui est le match d’ouverture de la version à huis clos de ce week-end, dans lequel six matches du WSL seront décalés et peuvent tous être regardés via la télévision ou les plateformes de streaming en direct sans affrontements.

United se lance dans la compétition à Leigh Sports Village, invaincu en championnat cette saison et sur une séquence de cinq victoires consécutives, avec la dernière victoire de l’équipe de Casey Stoney une victoire 1-0 sur Arsenal le week-end dernier.

Le départ plus mitigé pour City, cinquième place de Gareth Taylor – qui a remporté la FA Cup plus tôt ce mois-ci – a inclus une défaite et deux nuls dans leurs six matchs de championnat jusqu’à présent.

Informations clés sur le match

Mises à jour en direct

Table WSL telle qu’elle est

Voici un aperçu du dernier classement de la Super League féminine …

Groenen veut un “ grand stand ” contre City

Le milieu de terrain néerlandais de United, Jackie Groenen, a déclaré que United pensait maintenant plus grand – et devait maintenir cette mentalité de victoire forte aujourd’hui.

“La saison dernière, je pense que nous essayions de nous frayer un chemin dans les trois premiers, alors que je pense que nous devrions maintenant nous considérer comme faisant partie des trois ou quatre premiers, peu importe comment vous voulez l’appeler.

“Nous pouvons faire un très gros stand et avoir un gros résultat samedi, surtout pour que le résultat de dimanche dernier compte vraiment.”

Casey Stoney: City notre test le plus difficile

Man United a peut-être battu les champions de la WSL Arsenal le week-end dernier, mais le manager Casey Stoney est déjà passé au prochain défi.

«Nous sommes toujours sur le point de gagner le prochain match, et le prochain match est notre test le plus difficile en termes de Man City.

“Arsenal était [previously] notre test le plus difficile, nous l’avons gagné, alors nous avons coché cette case. Maintenant, nous passons à Man City et c’est un très gros test pour nous en termes de notre équipe et de nos capacités, mais je suis plus que convaincu qu’il sera capable de faire face.

«Je sais que nous avons l’éthique de travail, je sais que nous pouvons bien utiliser le ballon. Nous pouvons garder des draps propres contre les meilleurs, nous l’avons prouvé dimanche dernier et nous devons refaire la même chose.

WSL ‘l’un des meilleurs au monde’

La défenseuse de Man City, Gemma Bonner, a déclaré à l’AP plus tôt cette semaine: “Je pense que notre ligue est probablement en train de devenir l’une des meilleures au monde.

“Vous regardez les joueurs qui sont venus, en particulier cette saison, les joueurs que nous avons dans la ligue – nous avons probablement la plupart des 10 meilleurs joueurs du monde.

“Donc pour nous, c’est une période passionnante, et je pense que plus excitant avec les matchs à venir, et le fait que tout le monde parle des grands derbies maintenant.

“C’est une période passionnante pour faire partie du football féminin, c’est sûr.”

Actualités de l’équipe Man United

Et voici comment les hôtes s’alignent…

Actualités de l’équipe Man City

Voici comment City s’aligne aujourd’hui…

L’actualité de l’équipe approche

Avec le coup d’envoi à 12h30, nous devrions avoir des alignements de départ dans quelques minutes…

Comment regarder Man Utd vs Man City

Chaîne TV: Le match sera retransmis sur BT Sport 1 avec une couverture à partir de 12h.

Diffusion en direct: les abonnés de BT Sport pourront regarder le match en ligne gratuitement via la chaîne YouTube de BT Sport, ainsi que l’application BT Sport, le FA Player. Les abonnés MUTV peuvent également diffuser le jeu en ligne.

Faits saillants: tous les objectifs et les actions seront affichés sur la chaîne d’abonnement CITY + de City dans les 24 heures.

Jour derby

Bonjour et bienvenue dans notre couverture en direct de la Super League féminine du derby de Manchester d’aujourd’hui entre Man United et Man City!