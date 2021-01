B

ernardo Silva et Ilkay Gundogan ont finalement mis fin à la résistance d’Aston Villa pour envoyer Manchester City au sommet de la Premier League, avant que Manchester United ne visite Fulham.

Dans un jeu passionnant de bout en bout, City et ses visiteurs ont créé et rejeté chance après chance jusqu’à ce qu’une fusée de Bernardo et une pénalité de Gundogan règlent les choses tardivement.

Le match a commencé à devenir effréné et Bernardo s’est vu refuser ce qui ressemblait à un certain match d’ouverture après seulement quatre minutes, mais son effort à deux mètres a été refusé par Emi Martinez.

À l’autre bout, Ross Barkley et Bertrand Traoré se sont combinés alors que ce dernier a sauté dans la zone, devant Joao Cancelo et Ruben Dias, avant d’être évincés.

C’était un début encourageant de l’attaque de Villa après presque trois semaines sans match en raison d’une grave épidémie de Covid-19, et la défense était tout aussi impressionnante que Matty Cash et Matt Targett contrecarré vague après vague de City.

L’attaque de City, sans point focal à nouveau, a dominé la possession mais a eu du mal à trouver un moyen de passer, Phil Foden profitant de la meilleure des 11 chances de première mi-temps des hôtes mais ne testant jamais vraiment Martinez après l’effort précoce de Bernardo.

La seconde mi-temps a pris un schéma similaire, et Cancelo est allé le plus près après avoir rentré à l’intérieur et plié un tir sur la barre transversale. À la pause, Douglas Luiz a testé Ederson deux fois à distance, mais le gardien était plus qu’un match.

Pep Guardiola s’est tourné vers son banc à l’heure, remplaçant Kevin De Bruyne puis Raheem Sterling, pour Gabriel Jesus et Riyad Mahrez, alors que City augmentait la pression. Gundogan n’a pas eu de chance de voir son tir au but piraté par Tyrone Mings, et encore plus quelques secondes plus tard lorsqu’il a raté le ballon avec le but béant dans le coin suivant.

(Piscine via REUTERS)

La possession de City a finalement payé un peu plus de 10 minutes de temps. Mings a été dépossédé par Rodri – qui revenait d’une position de hors-jeu – et retrouve Bernardo, qui prend deux touches et frappe le ballon dans le coin supérieur pour son premier but de la saison.

Le directeur de la villa, Dean Smith, était furieux sur la ligne de touche, déclarant hors-jeu et a été rapidement expulsé des tribunes par l’arbitre.

Quelques minutes plus tard et la partie était terminée. La tête de Jésus repoussa le but pour frapper la main de Cash et Gundogan ne fit aucune erreur depuis le point de penalty.