Pep Guardiola manquait un certain nombre de joueurs pour la victoire 3-1 à Chelsea dimanche, notamment le gardien Ederson et l’international anglais Kyle Walker, qui ont été testés positifs le jour de Noël. Carson a été nommé sur le banc à Stamford Bridge lorsque Zack Steffen est intervenu pour Ederson.

Le terrain d’entraînement du club avait été fermé pendant un certain temps au cours de la période des fêtes alors que City cherchait à gérer l’épidémie, et mercredi matin, ils ont confirmé que Carson, le jeune Cole Palmer et un membre du personnel avaient également été testés positifs avant la demi-finale de la Coupe Carabao. – match nul contre son rival Manchester United à Old Trafford.

Un communiqué du club disait: “Le Manchester City FC peut confirmer que Scott Carson, Cole Palmer et un membre du personnel ont été testés positifs pour Covid-19

“Les deux membres du personnel vont désormais observer une période d’auto-isolement conformément au protocole de la Premier League et du gouvernement britannique sur la quarantaine.

“Tout le monde au Club souhaite à Scott, Cole et tous nos autres collègues un prompt rétablissement avant leur retour au travail, à l’entraînement et à la compétition.”

Les directives de la Premier League stipulent que ceux dont le test est positif pour Covid-19 doivent s’isoler pendant 10 jours et renvoyer un résultat de test négatif avant de reprendre l’entraînement.