anchester United a confirmé vendredi soir avoir été la cible d’une “cyberattaque” de la part de “criminels organisés”.

Le club est convaincu que la tentative de piratage n’affectera pas le match de Premier League de samedi contre West Brom.

Une déclaration disait: “Manchester United peut confirmer que le club a subi une cyberattaque sur nos systèmes. Le club a pris des mesures rapides pour contenir l’attaque et travaille actuellement avec des conseillers experts pour enquêter sur l’incident et minimiser les perturbations informatiques en cours.

“Bien qu’il s’agisse d’une opération sophistiquée menée par des cybercriminels organisés, le club a mis en place des protocoles et des procédures étendus pour un tel événement et avait répété ce risque. Nos cyberdéfenses ont identifié l’attaque et arrêté les systèmes affectés pour contenir les dommages et protéger les données. .

“Les canaux médiatiques du club, y compris notre site Web et notre application, ne sont pas affectés et nous ne sommes actuellement au courant d’aucune violation des données personnelles associées à nos fans et clients. Tous les systèmes critiques nécessaires pour que les matchs aient lieu à Old Trafford restent sécurisés et opérationnels. match contre West Bromwich Albion se poursuivra. ”

Un porte-parole de United a ajouté, via Press Association: “Ce type d’attaques est de plus en plus courant et il faut se répéter.”

United a informé le bureau du commissaire à l’information, le cas échéant, et le club a déclaré que des recherches médico-légales étaient en cours dans le but d’établir plus de détails sur l’attaque.

Reportage supplémentaire par Press Association.