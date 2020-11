La légende d’Old Trafford, Keane, a critiqué la dernière performance de son ancien club lors de sa défaite face à Arsenal dimanche.

L’ancien capitaine de United reste ami proche de Solskjaer mais a été très critique après une défaite 1-0 qui les a laissés 15e de la Premier League et à seulement quatre points de la zone de relégation.

Keane a déclaré à Sky Sports: «Je ne vois pas d’hommes là-bas. Je ne vois pas les gars avec qui vous voulez être dans les tranchées, les gars en qui vous avez confiance.

Le capitaine de United, Harry Maguire, a été invité à répondre à cette accusation avant le match de mercredi en Ligue des champions avec Basaksehir.

Il a dit: «Eh bien, je peux dire que je n’ai pas vu ses commentaires, mais nous ne regardons pas ce qui se passe, surtout après un résultat négatif. Nous n’apportons pas la négativité dans le lieu.

«Nous restons positifs et je peux dire, à coup sûr, qu’il y a beaucoup de leaders dans cette équipe. Je suis le capitaine et j’ai beaucoup de leadership autour de moi, en termes de personnel et de joueurs. Bien sûr, il y a beaucoup de leaders dans cette équipe.

Solskjaer a ajouté: «Roy a toujours été franc et je suis très heureux que nous ayons les joueurs que nous avons ici avec nous.

«Nous avons des emplois différents – le travail de Roy est de donner son avis. J’écoute toujours Roy, mais nous passons ici avec le grand groupe de joueurs. Je suis sûr que nous verrons une réponse.

La forme de United en Ligue des champions a radicalement contrasté avec ses résultats nationaux après avoir battu le Paris Saint-Germain et le RB Leipzig lors de leurs premiers matches de groupe.

Maguire a déclaré: «Ce n’est pas quelque chose sur lequel nous pouvons mettre le doigt. Nous prenons chaque match comme il se présente, nous ne cherchons pas s’il s’agit d’un match de Ligue des champions ou d’un match de Premier League. Nous essayons de gagner le match – c’est notre motivation à chaque match auquel nous jouons. Nos résultats en Premier League n’ont pas été aussi réussis, mais nous avons la même préparation.

Ole Gunnar Solskjaer dit qu’aucune des deux équipes ne méritait de gagner après une défaite 1-0 contre Arsenal

“Nous sommes concentrés sur le match de demain soir, qui est en Ligue des champions, et nous espérons pouvoir réaliser une performance comme nous l’avons montré que nous pouvons faire cette année dans la compétition.

«L’essentiel est de travailler dur, de s’entraîner chaque jour et d’essayer de s’améliorer. De toute évidence, nous voulons être cohérents. Au début de la saison dernière, nous avons été un peu incohérents dans nos performances et les résultats l’ont montré, puis nous avons retrouvé une certaine cohérence après la période de lock-out et nous avons réussi à terminer troisième en Premier League et à atteindre le football en Ligue des champions.

«Nous devons donc le trouver en nous-mêmes, nous devons le trouver au sein du groupe. La seule chose que je peux dire, c’est que cela doit venir de travailler dur, de s’entraîner dur et d’être prêt à écouter et à s’améliorer.