anchester United a refusé de confirmer les informations selon lesquelles des pirates détiennent la rançon du club pour des millions après une cyberattaque.

L’agence britannique de cybersécurité assiste le club, dixième de la Premier League, sur le piratage par des criminels organisés qui les a empêchés de restaurer complètement les systèmes informatiques.

Jeudi soir, le personnel du club n’avait toujours pas accès au courrier électronique et certaines autres fonctions étaient également indisponibles.

Le Daily Mail a rapporté que les pirates demandent des millions pour les empêcher de publier des données potentiellement embarrassantes sur les joueurs du club.

Le match de Ligue des champions du club avec le club turc Istanbul Basaksehir s’est déroulé comme prévu mardi, bien que certains problèmes administratifs aient dû être modifiés autour de l’entrée à Old Trafford pour les personnes présentes.

Le National Cyber ​​Security Center (NCSC) assiste désormais le club.

Jeudi, l’équipe de Premier League a réitéré qu’elle n’était actuellement pas au courant que les données des fans seraient affectées.

Dans un communiqué, United a déclaré: «Suite à la récente cyberattaque contre le club, notre équipe informatique et des experts externes ont sécurisé nos réseaux et ont mené des enquêtes médico-légales.»

Le club a déclaré qu’il ne ferait aucun commentaire sur qui était “responsable de cette attaque ou les motifs”.

La déclaration a continué: «Cette attaque était par nature perturbatrice, mais nous ne sommes actuellement pas au courant de la compromission des données des fans.

«Les systèmes critiques nécessaires pour que les matchs aient lieu à Old Trafford sont restés sécurisés et les matchs se sont déroulés normalement.»

La semaine dernière, United a informé le bureau du commissaire à l’information, au besoin.

Ils pourraient faire face à une amende du régulateur des données si les données des fans sont compromises à la suite de la cyberattaque.

Le NCSC a déclaré qu’il avait traité plus de trois fois plus d’incidents de ransomware par rapport à l’année dernière et a noté que les criminels modifiaient leur approche lors de telles attaques pour menacer de plus en plus de divulguer des informations publiquement à moins que le paiement ne soit effectué.

Un porte-parole a déclaré: «Le NCSC est au courant d’un incident affectant le Manchester United Football Club et nous travaillons avec l’organisation et les partenaires pour comprendre l’impact.»

Rapports supplémentaires par PA.