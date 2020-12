T

La seule chose sur laquelle vous pouvez compter de cette équipe de Manchester United est leur incohérence.

Comme souvent cette saison, United a concédé très tôt un objectif modéré de se rendre la vie difficile.

A cette occasion, Dean Henderson – préféré dans le but à David de Gea – a fait un gâchis absolu d’une situation simple, permettant à Oliver Burke de le refermer dans sa zone avant que David McGoldrick ne termine le ballon perdu après cinq minutes.

Étant donné que United ne semble pas se rendre compte qu’ils sont dans un match de football jusqu’à ce qu’ils soient derrière, il n’était pas surprenant de les voir activer le style à partir de ce moment.

Les gants se sont détachés – littéralement, dans le cas de Paul Pogba – alors que le premier match des Blades semblait libérer les Red Devils.

Marcus Rashford – qui a reçu le prix du fair-play de la Fifa lors de la cérémonie The Best peu avant le coup d’envoi – a puni le relâchement de l’hôte, contrôlant un long ballon de Victor Lindelof avec une superbe première touche avant de passer le ballon devant Aaron Ramsdale après 26 minutes.

Anthony Martial a ensuite sauté sur une passe de Pogba par-dessus le sommet, battant Ramsdale au ballon avant de frapper les orteils sept minutes plus tard.

United est entré dans la pause 2-1 et avait un avantage de deux buts dans les six minutes suivant la reprise.

Pogba s’est magnifiquement sorti de la défense, Bruno Fernandes envoyant le ballon à Mason Greenwood. Le jeune attaquant a été croqué par Phil Jagielka, bien que l’arbitre Michael Oliver ait laissé le jeu continuer pour que Rashford termine sous un Ramsdale peu convaincant.

À partir de là, le match semblait gagné alors que Fernandes et Pogba se tournaient vers le style – mais cette équipe United n’est jamais à court de drame.

Les difficultés de Lindelof dans les airs ont de nouveau été révélées alors que sa tête rebondissait sur McGoldrick et se blottissait dans le coin pour un but souple, et Henderson devait être alerte avec un arrêt tardif intelligent pour faire égaliser Lys Mousset.

Pourtant, United a tenu bon pour une victoire qui les envoie sixième – et gagner leur match en main ne leur prendrait que deux points derrière le leader Liverpool.

United a pris l’habitude de venir par derrière pour gagner à l’extérieur, et se vante d’un dossier parfait avec six victoires sur six sur la route cette saison.

Le vrai problème pour United a été leur forme à Old Trafford, avec seulement cinq points sur 18 possibles.

Avec des points comme Tottenham, Chelsea, Leicester et Man City qui perdent des points cette semaine, il y a un sentiment croissant que United pourrait être de véritables challengers à Liverpool dans une saison aussi décousue et difficile.

Avec Fernandes, Pogba, Greenwood, Rashford et Martial jouant tous à Bramall Lane, il y avait suffisamment de qualité d’attaque pour masquer les erreurs défensives de United – et le manque de concentration précoce trop courant.

Pourtant, Solskjaer saura que si les Red Devils veulent monter une poursuite de titre crédible, ils doivent cesser de se rendre la vie si difficile – à la maison et à l’extérieur.