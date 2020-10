Les Gunners ont perdu leurs deux derniers matchs consécutifs en championnat, contre Man City et Leicester, mais ont remporté une victoire de confiance contre Dundalk en Ligue Europa en milieu de semaine.

United a obtenu un résultat encore meilleur en Europe en battant le RB Leipzig 5-0 en Ligue des champions grâce en grande partie au triplé de Marcus Rashford en tant que remplaçant.

Ole Gunnar Solskjaer espère que ses hommes pourront apporter ces prouesses offensives dans ce choc, après les avoir vus travailler lors du match nul 0-0 contre Chelsea le week-end dernier.

Manchester United vs Arsenal est prévu pour un coup d’envoi à 16h30 BST le samedi 1er novembre 2020.

Le match se déroulera à huis clos à Old Trafford et aucun fan ne devrait être présent en raison des directives gouvernementales concernant le coronavirus.

Chaîne de télévision: Manchester United vs Arsenal sera diffusée en direct sur le Main Event de Sky Sports, et est disponible via Now TV.

Diffusion en direct: les abonnés Sky Sports peuvent diffuser le match en ligne via SkyGo et l’application SkyGo.

Mikel Arteta a une crise de blessure à l’arrière central après que David Luiz a été expulsé lors de la défaite de Leicester et que Shkodran Mustafi pourrait commencer.

Le patron des Gunners a cependant eu le luxe de reposer plusieurs de ses hommes vedettes en milieu de semaine, avec Thomas Partey, Gabriel, Pierre-Emerick Aubameyang et Alexandre Lacazette tous inutilisés contre Dundalk.

Solskjaer a également mélangé son peloton en milieu de semaine et Rashford est sûr de commencer après ses exploits, mais Alex Telles sera porté disparu après avoir été testé positif au coronavirus.

Prédiction: Man United 2-0 Arsenal

Arsenal a manqué de créativité ces dernières semaines et cela, combiné à une défense affaiblie, suggère qu’ils pourraient avoir du mal ici.

Histoire et résultats en tête-à-tête (H2H)

Les deux équipes se sont rencontrées pour la dernière fois le jour du Nouvel An, lorsque les Gunners ont éliminé les vainqueurs 2-0 aux Émirats.

Cependant, les Gunners n’ont pas gagné à Old Trafford dans la ligue depuis 2006.

Cotes et pronostics des paris (sujets à changement)

Man United vainqueur: 11 / 10Arsenal vainqueur: 11 / 4Draw 11/4

