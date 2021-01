Après une victoire spectaculaire sur les Wolves mardi dernier, ainsi que le match nul du leader Liverpool avec Newcastle, Manchester United d’Ole Gunnar Solskjaer a la chance de battre à égalité de points avec ses rivaux au sommet de haut niveau ce soir.

Cependant, ils risquent de faire face à un test sévère contre Aston Villa en forme, qui n’est que quatre points plus loin après avoir grimpé au cinquième grâce à un match nul à Chelsea lundi obtenu par un cinquième but en autant de matchs d’Anwar El Ghazi. .

L’équipe considérablement améliorée de Dean Smith n’a perdu qu’un de ses neuf derniers matches à l’extérieur en Premier League, alors qu’elle est restée invaincue tout au long d’un calendrier chargé en décembre.

Man United XI: De Gea, Wan Bissaka, Maguire, Bailly, Shaw, Fred, Pogba, McTominay, Bruno Fernandes, Rashford, Martial

Aston Villa XI: Martinez, Cash, Konsa, Mings, Targett, McGinn, Douglas Luiz, Traoré, Grealish, El Ghazi, Watkins

Avec le coup d’envoi prévu à 20h GMT, suivez toutes les étapes de préparation et de match en direct avec le blog de Standard Sport ci-dessous.

Ce week-end, obtenez un pari gratuit de 10 £ avec Betfair, lorsque vous pariez 10 £ sur un même jeu multi sur la Premier League.

Conditions: 10 £ minimum sur le même jeu Pari multiple sur n’importe quel match EPL ce vendredi-dimanche. Pari gratuit valable 72 heures, attribué au règlement du pari. Exclut les paris encaissés. Les conditions générales s’appliquent.

Actualités Man United vs Aston Villa

Mises à jour en direct

Afficher les dernières mises à jour 1609530164

Mings de retour dans seulement changement de villa

La seule modification de Dean Smith est d’annuler le changement imposé qu’il a fait à Chelsea, Tyrone Mings revenant de suspension à la place de Kortney Hause.

Hause tombe sur le banc, ce qui signifie que Bjorn Engels est complètement exclu de l’équipe de la journée.

1609529981

Quatre changements pour United

Anthony Martial remplace Edinson Cavani suspendu pour Manchester United, qui ramène Fred et Scott McTominay au milieu de terrain.

Ole Gunnar Solskjaer résiste également à l’envie de reposer Paul Pogba alors que Nemanja Matic et Mason Greenwood tombent sur le banc.

Luke Shaw remplace également Alex Telles, tandis qu’Eric Bailly continue aux côtés de Harry Maguire à l’arrière central avec Victor Lindelof mis à l’écart.

1609527767

L’équipe Aston Villa

XI de départ: Martinez, Cash, Konsa, Mings, Targett, McGinn, Douglas Luiz, Traoré, Grealish, El Ghazi, Watkins

Sous-marins: Heaton, Taylor, Hourihane, Nakamba, Guilbert, Elmohamady, Hause, Davis, Ramsey

1609527720

Équipe Man United

XI de départ: De Gea, Wan Bissaka, Maguire, Bailly, Shaw, Fred, Pogba, McTominay, Bruno Fernandes, Rashford, Martial

Sous-marins: Mata, Greenwood, Lingard, James, Henderson, Alex Telles, Matic, Van de Beek, Tuanzebe

1609527129

Il reste moins de 10 minutes jusqu’à ce que nous ayons connaissance des nouvelles officielles de l’équipe d’Old Trafford.

1609526546

Smith sur le manque de rotation de la villa

Le succès de Villa cette saison a été construit sur un XI largement réglé, Smith n’apportant qu’un seul changement (forcé) à son équipe pour le revirement rapide de deux jours entre l’impressionnante victoire du lendemain de Noël contre Crystal Palace et le tirage au sort ultérieur à Chelsea.

Interrogé sur sa propre sélection avant le voyage à Old Trafford, l’ancien patron de Brentford a déclaré: “Nous avons une merveilleuse unité de performance sur le terrain d’entraînement et au sein de ce club de football qui regarde les chiffres, regarde où se trouvent les joueurs et si ils sont dans la zone rouge et je serai certainement guidé par eux. »Mais aussi les joueurs, je pense que parfois on peut leur sortir de leurs mains.

«Être un joueur avant et avoir JT [assistant manager John Terry], qui a été un joueur au sommet de la Premier League, les joueurs savent quand ils sont dans cette zone rouge.

«Nous leur faisons confiance et nous espérons qu’ils nous donneront des réponses honnêtes sur leur situation.

«Pour le moment, l’élan et la confiance sont une chose importante pour moi et nous allons continuer à l’utiliser.»

1609525941

Smith: Villa dans un meilleur endroit

Pendant ce temps, Dean Smith dit que son équipe améliorée d’Aston Villa apprécie le voyage de ce soir à Old Trafford …

“Nous nous préparerons comme nous en avons tous les autres”, a déclaré Smith.

«Nous avons une journée de plus de préparation pour ce match (que pré-Chelsea), c’est une période chargée mais ce sont les matchs auxquels les joueurs veulent jouer, les matchs qu’ils attendent avec impatience.

«Manchester United est probablement l’un des premiers matches que tous les joueurs recherchent.

«Nous avons eu un bon résultat la saison dernière et nous sentons que nous sommes en meilleure position que la saison dernière.

«Mais nous savons le talent de Manchester United.»

1609525537

Voici plus de Solskjaer sur sa sélection d’équipe, le Norvégien rappelant le temps où il a marqué quatre buts pour United contre Everton avant d’être mis au banc par Sir Alex Ferguson pour le tout prochain match …

«Ce sont des chevaux pour les cours», dit-il. “Certains joueurs vous semblent plus appropriés pour certaines équipes mais, bien sûr, vous planifiez à l’avance.

“Je me souviens de ces quatre buts et je me souviens aussi des moments où vous sentez que vous méritez de jouer et que vous êtes laissé pour compte. Cela fait partie du fait d’être à Man United.

“Vous avez des joueurs de haut niveau partout et nous savons que tout au long de la saison, si vous voulez gagner quelque chose, vous devez contribuer.

“Comme (contre les Wolves), Anthony est venu et a très bien fait pendant une demi-heure. Luke est entré et a très bien fait.

“C’est comme ça que ça va se passer. Les joueurs devront être en colère contre moi jusqu’à la prochaine fois qu’ils joueront parce que, croyez-moi, ils ne sont pas heureux quand je leur dis qu’ils commencent sur le banc.”

1609524330

Solskjaer: les joueurs de United ne peuvent pas “ faire semblant ” d’entrer dans le XI

“Je pense que nous avons de la concurrence pour les places, ce qui signifie que vous ne pouvez pas penser que vous pouvez simplement faire semblant de faire partie de cette équipe parce que vous ne méritez que de faire partie d’une équipe à laquelle vous avez contribué”, a déclaré Solskjaer avant match de ce soir.

“Je pense que tout le monde vient de réaliser que nous avons le privilège de faire partie de Man United, un club aussi fantastique avec une histoire fantastique.

«Lorsque vous êtes ici, profitez-en autant que vous le pouvez et vous vivrez peut-être des moments fantastiques.

“Vous avez des gagnants comme Juan Mata et Nemanja Matic. Ils ne jouent pas à tous les matchs, mais ils sont tellement influents dans le groupe et dans la préparation des matchs et pendant les matchs lorsqu’ils ne jouent pas.”