La finale différée d’avril serait la chance d’un premier trophée pour Mourinho et son ancien club depuis leur séparation acrimonieuse il y a deux ans.

Le plus petit des prix majeurs du football anglais serait l’un des enjeux inhabituellement élevés pour les deux managers impliqués.

Pour Mourinho, la chance de rédemption et la preuve que ses pouvoirs subsistent après une fin dommageable de son règne d’Old Trafford.

Pour Ole Gunner Solskjaer, un tremplin potentiel vers une nouvelle ère de trophée à United et un indicateur bien nécessaire de ses propres capacités à les ramener à d’anciennes gloires.

Solskjaer doit prouver qu’il peut franchir la ligne – ou, à tout le moins, se qualifier pour une finale.

Il s’agit de sa quatrième apparition en demi-finale en l’espace d’un an après avoir boité sur les trois précédents.

Il y va avec United dans sa position la plus saine à ce stade de la saison depuis la retraite de Sir Alex Ferguson. A égalité de points avec Liverpool en tête de la Premier League, c’est la première fois en huit saisons que United atteint le tournant de l’année avec de réelles ambitions de titre.

Cela inclut le temps de Mourinho, lorsque le manager de Tottenham a enregistré son meilleur résultat après Ferguson – deuxième en 2018.

Si United devait vaincre Manchester City, cela renforcerait la conviction qu’ils sont des prétendants réalistes à la couronne de Liverpool. Défaite, et de nouveaux doutes ressurgiraient.

C’est l’équipe qui a capitulé en phases de groupes de la Ligue des champions et qui a été humiliée par Mourinho lors d’une défaite 6-1 à domicile en octobre.

Ils ont une perspective très différente après une série de 10 matchs sans défaite dans la ligue, ce qui les verrait se déplacer clairement au sommet s’ils gagnent leur match en main.

Mourinho apprécierait également l’occasion de faire une déclaration contre Guardiola, mais rien ne serait plus délicieux que de revenir hanter United.

Dans cette saison des plus imprévisibles, leur résurgence sous Solskjaer a un sentiment de fragilité avec de nombreuses victoires venant de l’arrière, des buts tardifs et des pénalités. Il ne s’agit pas de saper la course dans laquelle ils se trouvent ou les progrès qu’ils ont réalisés au cours des 12 derniers mois, qui sont indéniables.

Mais cette forme de championnat a été rythmée par des bas alarmants dans les défaites contre Istanbul Basaksehir et le RB Leipzig en Europe et les performances en première période contre West Ham et Southampton.

S’ils sont négatifs, les points positifs peuvent être trouvés dans la résilience démontrée par United et dans une habitude gagnante à un moment où on a toujours l’impression qu’ils n’ont pas encore atteint leur objectif.

Ils ont toujours besoin d’un défenseur central de qualité pour s’associer à Harry Maguire et améliorer une défense qui n’a gardé que quatre feuilles blanches en 15 matchs.

Ils ont besoin d’un avant-centre constant pour mener l’attaque, alors qu’il y a une dépendance excessive évidente à Bruno Fernandes.