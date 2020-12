Cela fait bien plus d’une décennie que ces deux équipes se sont affrontées dans l’élite, mais Leeds de Marcelo Bielsa est de retour et est rapidement devenu l’un des espoirs les plus divertissants de la Premier League.

Ole Gunnar Solskjaer United est un côté curieux: ils semblent à la fois au bord d’un défi de titre et capables de s’effondrer en même temps.

Leur forme à domicile a été atroce, tandis qu’un dossier parfait à l’extérieur les a remontés dans le classement – bien qu’ils aient dû revenir par derrière pour gagner les six matchs à l’extérieur d’Old Trafford. Cela signifie que la rencontre de dimanche entre les anciens rivaux pourrait être un classique.

Prédiction Man Utd vs Leeds: victoire à domicile 4-2

Il serait facile de s’asseoir sur la clôture et de dire que ce jeu pourrait aller dans les deux sens, mais la forme des deux clubs ouvre vraiment ce jeu à un concours de bout en bout. Les deux dernières victoires de United et de Leeds les ont vus marquer des buts mais aussi bâclés en défense, donc une victoire à domicile avec un score élevé est à prévoir.

Date, heure du coup d’envoi et lieu

Man Utd vs Leeds est prévu pour un coup d’envoi à 16h30 le dimanche 20 décembre 2020.

Le jeu se jouera à huis clos à Old Trafford, avec Manchester sous les restrictions de coronavirus de niveau 3.

Comment regarder Man Utd vs Leeds

Diffusion en direct: les abonnés de Sky Sports pourront regarder le match en ligne sur l’application Sky GO.

Actualités de l’équipe Man Utd vs Leeds

Les défenseurs Eric Bailly et Axel Tuanzebe devraient être disponibles après ce que Solskjaer a qualifié de «petites blessures», tandis que le gardien David De Gea pousse pour commencer après que Dean Henderson ait obtenu le signe de tête à Sheffield United.

L’équipe provisoire de Man Utd: De Gea, Henderson, Grant, Wan-Bissaka, Fosu-Mensah, Lindelof, Maguire, Bailly, Tuanzebe, Telles, Shaw, Williams, Fred, Pogba, McTominay, Fernandes, Matic, Van De Beek, Lingard, James, Mata, Ighalo, Martial, Rashford.

Leeds n’a aucun nouveau problème de blessure ou de suspension. Pablo Hernandez a fait son retour de blessure lors de la victoire contre Newcastle en milieu de semaine, sortant du banc et fournissant les passes décisives pour les deux derniers buts de son équipe, afin qu’il puisse pousser pour un rôle de départ.

Les arrières centraux Robin Koch et Diego Llorente sont toujours à l’écart, tandis que le défenseur Gaetano Berardi et le milieu de terrain Adam Forshaw sont absents de longue date.

L’équipe provisoire de Leeds: Meslier, Dallas, Ayling, Cooper, Alioski, Phillips, Raphinha, Rodrigo, Klich, Harrison, Bamford, Poveda, Roberts, Casilla, Costa, Hernandez, Struijk, Shackleton, Davis.

Résultats Man Utd vs Leeds H2H Premier League

Dernière rencontre: Man Utd 1-1 Leeds (21 février 2004)

La bataille entre les deux clubs a été appelée le derby des Pennines – ou la rivalité des roses – avec la rivalité des comtés du Lancashire et du Yorkshire remontant à la guerre des roses au XVe siècle. Les matchs entre United et Leeds sont normalement des affaires de sang-froid, même si l’absence de fans sera vivement ressentie étant donné que le derby a toujours eu une atmosphère fantastique à Old Trafford ou Elland Road.

Cotes et pronostics pour Man Utd vs Leeds (sous réserve de modifications)

