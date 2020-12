L’une des plus grandes rivalités du football anglais reprend à Old Trafford alors que Manchester United et Leeds United se rencontrent en Premier League pour la première fois depuis 2004.

Les hommes d’Ole Gunnar Solskjaer savent que la victoire leur permettra de fêter Noël dans le top quatre de la Premier League et de revenir à cinq points du leader Liverpool.

La victoire en milieu de semaine contre Sheffield United a maintenu le record de 100% des hommes de Solskjaer sur la route en Premier League cette saison, mais à domicile, ils ont eu du mal à rester cohérents.

La tenue de Marcelo Bielsa continue de gagner des applaudissements après s’être montrée plus que compétitive dans l’élite depuis la promotion et un coup de 5-2 de Newcastle en milieu de semaine a marqué un retour en forme après des défaites consécutives contre West Ham et Chelsea.

Le coup d’envoi étant prévu à 16h30 GMT, suivez toutes les étapes de préparation et de match en direct avec le blog de Standard Sport ci-dessous.

Points clés

Mises à jour en direct

Résultats Man United vs Leeds H2H Premier League

Dernière rencontre: Man Utd 1-1 Leeds (21 février 2004)

Actualités de l’équipe de Leeds

Leeds n’a aucun nouveau problème de blessure ou de suspension.

Pablo Hernandez a fait son retour de blessure lors de la victoire contre Newcastle en milieu de semaine, sortant du banc et fournissant les passes décisives pour les deux derniers buts de son équipe, afin qu’il puisse pousser pour un rôle de départ.

Actualités de l’équipe Man United

Les défenseurs Eric Bailly et Axel Tuanzebe devraient être disponibles après ce qu’Ole Gunnar Solskjaer a qualifié de “petites blessures”, tandis que le gardien David De Gea pousse pour commencer après que Dean Henderson ait obtenu le signe de tête à Sheffield United.

Prédiction sportive standard: Man United 4-2 Leeds

Il serait facile de s’asseoir sur la clôture et de dire que ce jeu pourrait aller dans les deux sens, mais la forme des deux clubs ouvre vraiment ce jeu à un concours de bout en bout.

Les deux dernières victoires de United et de Leeds les ont vus marquer des buts mais aussi bâclés en défense, donc une victoire à domicile avec un score élevé pourrait être envisagée.

Comment regarder Man United vs Leeds

Chaîne de télévision: le match d’aujourd’hui sera télévisé sur Sky Sports Premier League et Main Event.

Diffusion en direct: les abonnés de Sky Sports pourront regarder le match en ligne sur l’application Sky GO.

Date, heure et lieu

Man Utd vs Leeds est prévu pour un coup d’envoi à 16h30 aujourd’hui (dimanche 20 décembre 2020).

Le jeu se jouera à huis clos à Old Trafford, avec Manchester sous les restrictions de coronavirus de niveau 3.

Man United contre Leeds

Bonjour et bienvenue dans la couverture en direct de Standard Sport alors que les anciens ennemis de Manchester United et de Leeds renouvellent leur rivalité hostile à Old Trafford!