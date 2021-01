Man United et Liverpool reprennent leur rivalité féroce aujourd’hui avec une place au cinquième tour de la FA Cup en jeu.

Les deux équipes se sont rencontrées lors d’un match nul et vierge de la Premier League à Anfield le week-end dernier, mais il devra y avoir un vainqueur cette fois-ci à Old Trafford sans rediffusions de coupe, ce qui signifie prolongations et éventuellement des tirs au but si c’est une autre impasse après 90 minutes. .

Ole Gunnar Solskjaer United est en pleine forme et occupe le haut du classement après une excellente série de résultats festifs, mais le Norvégien n’a pas encore prouvé qu’il est capable de guider les Red Devils à travers des tests de coupe difficiles en tant que manager.

Quant à Liverpool, les champions sont coincés dans une ornière avec la défaite choc de jeudi soir contre Burnley, laissant les hommes de Jurgen Klopp à six points de United dans le tableau.

Pourtant, Liverpool a plus qu’assez de talent pour causer des problèmes aujourd’hui malgré une crise de blessures défensives et un manque de buts à l’avant – et la magie de la coupe signifie que la forme de la Ligue sera oubliée pour aujourd’hui.

Avec le coup d’envoi à 17h GMT, suivez tous les objectifs et l’action de la FA Cup sur notre blog de match EN DIRECT.

Actualités Man United vs Liverpool

Mises à jour en direct

Afficher les dernières mises à jour 1611500336

Man United vs Liverpool prédits les alignements

Voici comment nous voyons les deux côtés se former aujourd’hui …

Man Utd XI (4-2-3-1): Henderson; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Telles; McTominay, Fred; Rashford, Fernandes, Pogba; Cavani

Liverpool XI (4-3-3): Alisson; Milner, Matip, Fabinho, Robertson; Oxlade-Chamberlain, Thiago, Jones; Salah, Firmino, Mane

1611500204

Histoire et résultats en tête-à-tête (H2H)

Voici comment les deux parties se sont affrontées …

Liverpool gagne: 15Dessine: 15Man United gagne: 28Dernière rencontre: Liverpool 0-0 Man United1611500151

Prédiction: Manchester United 1-0 Liverpool

C’est un cliché, mais tout peut arriver aujourd’hui. United n’a pas été à son meilleur dans les compétitions de coupe sous Solskjaer, mais était la meilleure équipe à Anfield et espérera ses chances de faire mieux ici.

Klopp a besoin d’une grande réaction de la part de ses joueurs après avoir perdu contre Burnley, mais combien leur reste-t-il dans le tank?

1611500078

Les premières nouvelles de l’équipe de Liverpool

Klopp devrait ramener Mohamed Salah et Roberto Firmino à son onze de départ, bien que Sadio Mane pourrait abandonner.

Andy Robertson a besoin de repos, même si les inquiétudes défensives de Liverpool pourraient retarder la situation.

1611500060

Actualités de l’équipe Early Man United

On s’attend à ce que Solskjaer nomme un line-up solide. Marcus Rashford devrait revenir, aux côtés de Bruno Fernandes et Paul Pogba et derrière Edinson Cavani.

Scott McTominay devrait obtenir le signe de tête au milieu de terrain, bien que la place de son partenaire soit à gagner.

1611500000

Comment regarder gratuitement à la télévision et en ligne

Chaîne TV: Le match sera télévisé sur BBC One, gratuit pour ceux qui ont une licence TV valide.

Direct: Les téléspectateurs britanniques pourront regarder le match gratuitement en ligne via le site Web de BBC Sport ou BBC iPlayer.

1611498533

Bonjour et bienvenue dans notre couverture du match en direct du match de quatrième tour de la FA Cup entre Manchester United et Liverpool!