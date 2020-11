United a déjà battu les finalistes de la saison dernière une fois cette saison, le but tardif de Marcus Rashford à Paris permettant aux Red Devils de prendre un départ parfait dans le groupe H.

United a toutes les chances de se qualifier pour les huitièmes de finale, mais ne peut se permettre de déraper à domicile contre une équipe du PSG vantant Kylian Mbappe, Neymar et l’ancien milieu de terrain de United, Angel Di Maria.

Manchester United vs PSG est prévu pour un coup d’envoi à 20h GMT le mercredi 2 décembre 2020.

Le match se déroulera à huis clos à Old Trafford.

Comment regarder Man Utd vs PSG

Chaîne TV: Le match sera retransmis sur BT Sport 2, avec une couverture à partir de 19h.

Direct: Les abonnés BT Sport pourront regarder le match en ligne via le lecteur vidéo et l’application BT Sport.

En images | PSG vs Manchester United | 20/10/2020

Paul Pogba reste un doute, mais Solskjaer espère que le milieu de terrain se sera remis d’une blessure à la cheville pour jouer.

David de Gea pourrait également manquer après avoir été enlevé contre Southampton après s’être blessé au genou en claquant dans le poteau, afin que Dean Henderson puisse jouer dans le plus grand match de sa jeune carrière.

Alex Telles (coup), Scott McTominay (coup) et Anthony Martial (maladie) sont également des doutes, tandis que Jesse Lingard et Eric Bailly sont peu susceptibles de figurer – et Luke Shaw et Phil Jones sont tous deux absents.

Avec des options limitées sur le côté gauche de la défense, Solskjaer pourrait opter pour une formation 3-5-2 – en particulier après Axel Tuanzebe a joué à Paris – tandis qu’Edinson Cavani est susceptible de commencer contre son ancien club.

Programmation prévue: Henderson; Tuanzebe, Maguire, Lindelof; Wan-Bissaka, Fred, Matic, Bruno Fernandes, Williams; Rashford, Cavani

en relation

Pronostic Man Utd vs PSG: nul 2-2

Man Utd vs PSG: histoire et résultats face à face (H2H)

En images | PSG vs Man Utd | 06/03/2019

Images d’action via .

Images d’action via .

Images d’action via .

Images d’action via .

Images d’action via .

Images d’action via .

Cotes et pronostics des paris Man Utd vs PSG (sous réserve de modifications)

Nul: Entre 13/5 et 11/4

Nous pouvons gagner une commission sur certains des liens de cet article, mais nous ne permettons jamais que cela influence notre contenu. Ces revenus aident à financer le journalisme dans The Evening Standard.