Man United visera à reprendre la première place de la Premier League lorsqu’il accueillera Sheffield United au bas de la pile ce soir à Old Trafford.

Les Red Devils d’Ole Gunnar Solskjaer sont en superbe forme, avec la passionnante victoire 3-2 de la FA Cup dimanche contre Liverpool suggérant que cette équipe de United pourrait être la vraie affaire.

Malheureusement pour United, Man City a facilement remporté son match en main 5-0 à West Brom la nuit dernière pour prendre le dessus et poser un marqueur inquiétant, l’équipe de Pep Guardiola ne manquant clairement pas le blessé Kevin De Bruyne.

Sheffield Utd de Chris Wilder constituera un autre type de menace pour Liverpool ce soir: les Blades ont été dans une forme abjecte cette saison avec une seule victoire et cinq points suggérant qu’ils sont presque certes à reléguer.

Cependant, c’est le genre de match dans lequel Solskjaer United a traditionnellement lutté, et la pression sera sur les hôtes pour briser les Blades, qui ont remporté trois de leurs quatre derniers matchs toutes compétitions confondues.

Avec le coup d’envoi à 20h15 GMT, suivez tous les objectifs et les dernières actions sur notre blog de match en direct.

Actualités Man United vs Sheff Utd

Man United prédit l’alignement

Voici comment nous pensons que Solskjaer exposera son côté ce soir…

(4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Telles; Matic, Fred; Rashford, Fernandes, Martial; Cavani

1611768983

Résultats face à face de Premier League (H2H)

1611768943

Prédiction: Man United 2-0 Sheffield Utd

Les hommes de Chris Wilder ont en effet montré des signes d’amélioration ces dernières semaines, mais les Red Devils, ainsi que leurs rivaux Man City, sont à peu près l’équipe en forme dans le pays pour le moment. Il est difficile de regarder au-delà d’une victoire à domicile.

1611768901

Nouvelles de l’équipe de Sheffield United

Les Blades espèrent que l’attaquant Lys Mousset pourra surmonter un coup pour jouer. Le Français, qui a raté les trois derniers matches des Blades, est le seul joueur sur la liste des blessés des Blades à pouvoir revenir.

Le jeu arrive trop tôt pour Ben Osborn et Oli McBurnie tandis que Sander Berge, Jack Robinson et Jack O’Connell font face à des absences plus longues. John Egan est également suspendu.

Équipe de: Ramsdale, Foderingham, Basham, Apadu, Norwood, Bryan, Lundstram, Fleck, Bogle, Baldock, Stevens, Sharpe, Burke, Brewster, McGoldrick, Ndiaye, Lowe, Jagielka, Rodwell, Mousset.

1611768882

Nouvelles de l’équipe Man United

Marcus Rashford est disponible. L’attaquant s’est tordu le genou vers la fin de la victoire de dimanche au quatrième tour de la FA Cup contre Liverpool, mais Solskjaer a confirmé sa disponibilité après un entraînement complet mardi matin.

Phil Jones et Brandon Williams ont été absents récemment, tandis qu’Amad Diallo se rapproche de sa première implication dans l’équipe de la journée et que son compatriote Facundo Pellistri s’est remis du coronavirus.

Équipe de: De Gea, Henderson, Grant, Wan-Bissaka, Williams, Tuanzebe, Lindelof, Bailly, Maguire, Shaw, Telles, McTominay, Fred, Matic, Van De Beek, Pogba, James, Fernandes, Lingard, Pellistri, Diallo, Greenwood, Rashford , Martial, Cavani.

1611768715

Comment regarder à la télévision et en ligne

Chaîne TV: Le match sera diffusé en direct sur BT Sport 1 et BT Sport Ultimate.

Direct: Les abonnés peuvent diffuser le jeu en ligne via le site Web et l’application BT Sport.

1611768660

Heure de coup d’envoi

Le match de ce soir débutera à 20h15 GMT au Theatre of Dreams, et nous vous tiendrons au courant de toutes les dernières actions, mises à jour et réactions d’après-match alors que United tentera de reprendre la première place de la Premier League.

1611768447

Bonjour et bienvenue dans notre couverture du match en direct de l’affrontement de Premier League de ce soir entre Manchester United et Sheffield Utd à Old Trafford.