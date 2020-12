P

aul Pogba a été mis sur le banc pour le match vital de Manchester United en Ligue des champions contre le RB Leipzig ce soir.

Si le RB Leipzig bat United à la Red Bull Arena, le parcours de United en Ligue des champions se terminera lors des phases de groupes. Cependant, un match nul ou une victoire pour les Red Devils signifie qu’ils seront qualifiés pour la phase à élimination directe de la compétition après Noël.

Solskjaer est sans Fred, suspendu à la suite de son carton rouge lors de la défaite 3-1 à domicile contre le Paris Saint-Germain la semaine dernière.

On s’attendait à ce que Pogba commence, bien que les commentaires de son agent Mino Raiola – déclarant que le milieu de terrain est «malheureux» à Old Trafford – sont arrivés au pire moment possible pour Solsksjaer, et il a choisi de mettre le vainqueur de la Coupe du monde au banc en faveur de Scott McTominay et Nemanja Matic.

Dans de meilleures nouvelles pour Solskjaer, David de Gea est de retour de blessure et en forme pour commencer.

Luke Shaw est également de retour d’une blessure aux ischio-jambiers et il semble qu’il se trouve à gauche d’une défense à trois.

Bruno Fernandes était initialement reposé à West Ham avec ce match à l’esprit, mais était nécessaire pour inverser le jeu – et il a commencé, probablement juste derrière une paire avant deux de Marcus Rashford et Mason Greenwood.

Man Utd XI: de Gea, Lindelof, Maguire, Shaw, Wan-Bisaaka, McTominay, Matic, Bruno Fernandes, Alex Telles, Greenwood, Rashford

Sous-marins: Bailly, Pogba, Mata, Grant, Lingard, James, Fosu-Mensah, Ighalo, Henderson, Williams, van de Beek, Tuanzebe