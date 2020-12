Mandy Moore reste à la maison pour Noël. Au milieu de la pandémie de coronavirus en cours, la star de This Is Us a parlé de ses projets de vacances dans un post Instagram jeudi, révélant qu’elle et son mari Taylor Goldsmith avaient pris la décision difficile d’annuler leurs projets de Noël pour voir leur famille.

Partageant une jolie photo d’elle-même et de Goldsmith, avec qui elle attend actuellement son premier enfant, au piano, Moore a écrit qu’il “envoyait tous les meilleurs vœux pour des vacances heureuses et saines à vous et aux vôtres, quelles que soient nos célébrations pourrait ressembler à cette année. ” L’actrice a poursuivi en révélant qu’elle et son mari “avaient annulé les plans pour voir la famille” et seraient plutôt “accroupis à la maison” en raison de la pandémie. Cela, dit-elle, leur permettrait de rester «en sécurité», et Moore a révélé qu’ils avaient l’intention de passer leurs vacances plus calmes «à manger beaucoup de télévision et à manger beaucoup de pâtisseries».

«Les vacances sont une période délicate, encore exacerbée par cette année folle … alors je garde un espace supplémentaire pour ceux qui ont perdu un être cher ou un travail, ceux qui survivent cette fois en solo ou loin de leurs proches, ceux qui sont juste dépassés par l’ampleur de tout cela cette année a été ….. Nous avons ceci, mes amis », a-t-elle conclu. “Comme l’inimitable [Glennon Doyle] dit: nous pouvons faire des choses difficiles. Joyeux Noël et bonnes fêtes. Bisous bisous.”

La décision de Moore et Goldsmith de renoncer à leur traditionnelle réunion de famille pendant les vacances intervient au milieu de la pandémie, les États-Unis enregistrant actuellement une augmentation du nombre de cas positifs, ce qui entraîne le débordement des hôpitaux. À l’approche des vacances et craignant une montée en flèche en plus d’une poussée, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont publié des directives pour des célébrations de vacances en toute sécurité. L’agence a noté que «le moyen le plus sûr de célébrer les vacances d’hiver est de célébrer à la maison avec des personnes qui vivent avec vous», recommandant aux gens de ne pas voyager pour les vacances et de ne faire la fête qu’en personne avec ceux de leur ménage immédiat.

Moore, qui a épousé Goldsmith en 2018 et devrait accueillir son fils en 2021, n’est pas la seule célébrité à adhérer à ces directives. Plus tôt en décembre, Ryan Reynolds a déclaré aux fans qu’il ferait également la fête à la maison avec son épouse Blake Lively et leurs trois filles – Inez, 4 ans, James, 6 ans et Betty, 14 mois. La star de Deadpool a reconnu que “ça craint” que ses “enfants ne voient pas leurs grands-parents cette année pour Noël. Ou des amis ou des tantes et des oncles”, bien qu’il ait dit “chapeau à tant d’autres” qui choisissaient de faire de même afin de se protéger et de protéger les autres.