Mandy Moore a crédité son rôle à l’écran de matriarche de la famille Pearson dans This Is Us pour l’avoir aidée à rester “pseudo-préparée” pour devenir mère dans la vraie vie. Moore et son mari, le chanteur de Dawes, Taylor Goldsmith, attendent leur premier enfant ensemble en 2021. La chanteuse joue Rebecca Pearson dans This Is Us depuis 2016, remportant une nomination aux Emmy l’année dernière pour sa performance.

“Jouer à la matriarche d’une famille pendant les cinq dernières années et voir des enfants à différents chapitres et étapes, j’ai l’impression d’être aussi pseudo-préparé que possible”, a déclaré Moore dans le Today Show vendredi, rapporte PEOPLE . “J’ai eu des bébés et des tout-petits et des enfants adultes [on the show]”This Is Us, créé par Dan Fogelman, montre la famille Pearson à différentes périodes, donc Moore a joué une jeune mère et grand-mère pendant toute la durée de la série .

Moore a reçu des «conseils non sollicités» de la part de parents, et elle s’en félicite à bras ouverts. «J’accueillerai n’importe quoi parce que je ne sais rien», dit-elle. “Je suis comme une éponge – je veux tout absorber.” Elle était “tellement malade” pendant son premier trimestre mais “se sent beaucoup mieux maintenant” avec son troisième trimestre qui approche à grands pas, a-t-elle déclaré à Hoda Kotb, animatrice de Today.

Puisque Goldsmith est également musicien, Moore, 36 ans, a déclaré qu’il serait «vraiment excitant» que la musique joue un rôle important dans la vie de leur fils. “Pouvoir l’emmener sur la route avec nous est une perspective passionnante”, a-t-elle déclaré. “Et les vacances – nous sommes au début de la meilleure saison de l’année, et je pense aux traditions et à la façon dont nous allons être une famille ensemble. C’est tellement excitant.”

This Is Us est de retour pour sa cinquième saison le 27 octobre et l’équipe a mis au point des moyens uniques de cacher le baby bump de Moore dans la série. Rebecca portera “beaucoup de paniers à linge et de sacs à main surdimensionnés et Dieu sait quoi”, a déclaré Moore. La production lui a également dit qu’il était possible de “changer numériquement les choses” en post-production et a déclaré qu’il y aurait peu de photos du corps entier.

Moore et Goldsmith se sont mariés en 2018. Ils ont annoncé la grossesse de Moore le 24 septembre. “Baby Boy Goldsmith arrive début 2021”, a écrit Moore, ajoutant un emoji au cœur bleu. Jeudi, Moore a sorti un nouveau single de Noël, “How Could This Be Christmas”, co-écrit avec Goldsmith et le producteur Mike Viola. La face B du morceau est une reprise de “It’s The Most Wonderful Time of The Year”. Moore prévoyait de tourner cette année après la sortie de son album Silver Landings, mais la tournée a été reportée en raison de la pandémie de coronavirus.