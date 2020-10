Mandy Rose fait tout ce qu’elle peut pour se dire en forme pendant la pandémie COVID-19. Le week-end dernier, la superstar de la WWE est allée sur Instagram pour partager un selfie en bikini. La photo montre Rose en bikini violet portant un chapeau. Et dans la légende, Rose a écrit “Body like a backroad”.

Mercredi, le message a reçu plus de 250 000 likes et les fans ont montré leur appréciation dans la section commentaires. Une personne a écrit «étourdissant» tandis qu’une autre personne a ajouté «Je vais commencer à prendre les petites routes». D’autres fans ont simplement utilisé des émojis en forme de cœur ou de feu pour décrire le message. Rose est devenue l’une des superstars les plus populaires de la liste et passe plus de temps à la télévision après avoir été échangée de SmackDown à Raw. Elle est récemment apparue sur Speaking on Table Talk w / Dvon et a révélé qu’elle était une grande fan de la légende de la WWE Trish Stratus.

“Je dois dire que Trish était définitivement l’une de mes préférées de tous les temps”, a déclaré Mandy comme rapporté par Wrestling Inc. “Et la voir alors que j’étais en quelque sorte en train de traverser ma carrière de fitness et d’avoir des carrières similaires pour me lancer dans la lutte, elle a toujours été une personne que j’admirais. Et elle était une telle réussite d’où elle venait. Donc, j’ai eu l’impression que ça m’avait un peu motivé. Elle a toujours été mon inspiration, et encore à ce jour [she is]. “

Rose a été comparée à Stratus à cause de son apparence. La seule différence est que Stratus est sept fois championne de la WWE, tandis que Rose est toujours à la recherche de son premier titre. Rose fait maintenant équipe avec Dana Brooke, et la due semble être les meilleures prétendantes au championnat féminin par équipe. Rose et Brooke feront équipe avec les champions par équipe féminine – Nia Jax et Shayna Baszler – et Lana dans un match traditionnel des Survivor Series à Survivor Series le mois prochain.

“Je veux dire, j’ai l’impression que j’essaye toujours de rester dans mon personnage la plupart du temps, surtout au travail. Et beaucoup d’entre nous sont tous des ‘versions de nous-mêmes fois mille’, aimons-nous dire,” a déclaré Mandy quand parler de rester dans le personnage. «Donc, j’ai l’impression que plus vous êtes proche de vous-même, plus cela est décrit aux autres et que les autres vous perçoivent facilement, et plus c’est crédible, c’est sûr. Et j’ai l’impression d’avoir définitivement une petite routine.