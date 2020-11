Manelyk d’Acapulco Shore frappe dans un petit maillot de bain bleu | Instagram

L’une des personnalités qui a attiré le plus d’attention dans le programme côtier d’Acapulco était le mannequin, la chanteuse, la femme d’affaires et l’influenceuse mexicaine. Manelyk González également connue sous le nom de Mane, a récemment partagé sur son compte Instagram officiel une photo où elle apparaît dans un maillot de bain deux pièces avec lequel elle portait sa silhouette à l’extrême.

On dit que sa personnalité et son caractère sont un peu capricieux, extrêmement explosifs et il y a ceux qui disent qu’elle est même une colère, en plus d’être coquette et captivante, elle trouve un moyen de toujours transformer tout homme qui est à la même place qu’elle.

Cela lui a fait montrer son corps résistant, en particulier ses jambes longues et galbées, en plus de sa taille minuscule et de sa peau bronzée tout en ravissant l’élève de ses fans.

La photo qu’il a partagée il y a une semaine et est devenue assez populaire auprès de ses fans, car en plus de se faire bronzer on peut voir un peu de son bronzage, notamment parce que la pièce au bas de son maillot de bain laisse échapper un peu la marque d’un Maillot de bain que vous avez utilisé précédemment.

Je pense que je me suis habitué à être sur la plage et si nous ne revenons pas et où nous recommandez-vous d’aller? », A demandé l’influenceur mexicain.

Si vous voulez voir la photo de Manelyk cliquez sur le LIEN suivant pour ne manquer aucun détail.

En plus d’être captivante et d’avoir diverses qualités d’influenceuse et de femme d’affaires Manelyk Il est également coach de fitness, il a récemment participé au programme du matin Hoy, où il a présenté un clip dans lequel il a enseigné quelques exercices pour maintenir un abdomen marqué et aider le dos de votre silhouette à se démarquer comme le sien .

Bien qu’il ait constamment admis avoir subi des chirurgies esthétiques, il fait constamment de l’exercice pour garder son corps sain et musclé, en plus de consommer des aliments adéquats qui l’aident à maintenir sa silhouette et une bonne santé, il ne sert à rien de subir le scalpel. si plus tard vous ne prenez pas soin de vous correctement.

Cela se voit également dans les photographies qu’il partage sur ses réseaux sociaux, montrant constamment chacune des petites tenues coquettes, qu’il montre dans des photographies impressionnantes et des vidéos occasionnelles.

La mannequin et amie proche de Celia Lora compte environ 10600 followers sur son compte Instagram officiel, elle compte un peu plus d’un millier de publications et peu à peu elle gagne plus de followers sur ses réseaux sociaux, surtout depuis qu’elle a commencé sa carrière. apparition dans Rive d’Acapulco.

Au fil des saisons Manelyk Elle est devenue l’une des personnalités les plus importantes de l’émission de téléréalité et surtout plus controversée en raison de son attitude toujours diva et de sa volonté toujours de la personnalité numéro un.

Dans l’une de ses publications, il a écrit une pensée qui en laissera sûrement beaucoup avec une grande question.

Pourquoi veulent-ils tous dire la même chose, c’est pareil et pourquoi ont-ils si peur de ce que les autres disent parce qu’ils font et disent ce que les autres veulent entendre ou pire encore parce qu’ils se comportent comme la société pense que c’est bien », a écrit Manelyk.

La mannequin et femme d’affaires se caractérise par une personnalité extrêmement forte, bien qu’il y ait sans aucun doute ceux qui ne sont pas critiqués précisément pour son caractère, elle se distingue par son caractère unique, elle est aussi une femme puissante et sûre d’elle-même, à tel point que les opinions négatives que les autres personnes Ils ne l’intéressent pas très peu, c’est une femme qui vit intensément et surtout heureuse de ce qu’elle fait.

Lire aussi: Ceci que vous devez savoir sur les messages WhatsApp qui s’autodétruisent