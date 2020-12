Manelyk détruit-il Yanet García? les deux avec des charmes formidables | Instagram

Deux grandes personnalités des réseaux sociaux sont avant tout des célébrités Instagram, Manelyk González Acapulco Shore et Yanet García sont de puissants adversaires l’un avec l’autre, mais est-il possible pour Mane de renverser García à un moment donné de leur carrière?

Il serait possible que les deux beaux modèles ne se connaissent pas physiquement mais qu’ils aient peut-être entendu parler l’un de l’autre à un moment donné de leur carrière, puisque Mane est à l’émission de télé-réalité Acapulco Shore depuis 2014 devenant un phénomène aussi bien qu’elle Les compagnons, cependant, de la maison Aca Shore, c’est elle qui s’est le plus démarquée.

Manelyk Elle surprend continuellement ses plus de 10 millions d’abonnés sur Instagram, qui en la voyant dans chacune de ses publications s’excitent et leur font savoir à travers ses commentaires qui vont parfois au-delà de la prudence.

La mannequin, actrice et femme d’affaires a profité de sa renommée pour s’aventurer dans le monde de l’industrie, elle a donc commenté certaines vidéos qu’elle a plutôt bien faites et continuera sûrement à le faire, qu’elle participe davantage à l’émission de télé-réalité MTV ou non. , bien qu’elle et son petit ami Jawy aient déjà leur propre émission de télé-réalité.

D’autre part, nous trouvons Yanet García qui a commencé à avoir une popularité dans les réseaux sociaux grâce à son apparition en tant que météorologue, dans l’émission du matin Hoy, où Mane a eu l’occasion d’assister à plus d’une occasion.

Yanet Garcia Elle se caractérise par avoir une silhouette enviable et surtout être la propriétaire de charmes ultérieurs qui rendraient n’importe qui fou, elle le sait et est fascinée de les montrer à chaque occasion, les vêtements qu’elle porte habituellement sont extrêmement serrés, mais il y a la possibilité de que Manelyk elle-même a défait avec une image qu’elle a partagée où elle apparaît montrant sa silhouette par derrière.

Que tu es beau et quel corps “,” Tu as ce corps grâce à Dieu “, lui ont écrit certains internautes.

Le mannequin et protagoniste d’Acapulco Shore apparaît vêtu d’un maillot de bain complet avec un décolleté prononcé dans le dos, la partie inférieure se perd parmi ses charmes, ce qui est devenu assez à la mode chez les célébrités qui aiment utiliser ce type de vêtement. robe, on a vu à plusieurs reprises Manelyk porter principalement des maillots de bain deux pièces, dont ils laissent très peu à l’imagination.

Mane est aussi Youyuber même si à quelques reprises elle a partagé des vidéos sur sa chaîne, celles-ci sont plus liées à ses chansons, elle dit affectueusement à ses followers “Pajaritos”, elle essaie de maintenir une certaine interaction avec eux.

Comme Mane la jolie Yanet Garcia Elle vante constamment sa silhouette élancée mais voluptueuse à chaque occasion, que ce soit en vidéo ou aussi en photographie, elle n’a aucune honte à le faire, d’ailleurs une rumeur a récemment circulé selon laquelle elle pourrait éventuellement lancer une page sur OnlyFans, qui serait également gratuite, bien que jusqu’à présent cela n’ait pas été confirmé, certaines rumeurs indiquent que Yanet y pensait sérieusement.

Jusqu’à présent, Yanet García compte 13 millions 500000 followers sur Instagram, c’est un nombre assez élevé qui montre à quel point ses followers l’aiment et l’admirent, actuellement elle vit aux États-Unis à côté de son petit ami, elle a déménagé dans ce pays pour apprenez bien l’anglais, mais il y a quelques jours, il s’est rendu au Mexique pour faire partie des hôtes du Téléthon 2020.

Elle était accompagnée d’autres grandes personnalités mexicaines dans la direction et le théâtre, parmi lesquelles: Galilea Montijo, Mariano Osorio, Cristian de la Fuente et Marco Antonio Regil.

