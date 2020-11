Manelyk devient Drag Queen. Nouveau métier? | Instagram

L’une des plus grandes célébrités sortantes de Rive d’Acapulco l’émission de télé-réalité est Manelyk González a été une partie importante de la première saison, il a récemment partagé quelques photos et une vidéo intéressante dans une publication avec laquelle ses fans pourraient penser qu’il envisage de changer de profession? Elle s’est habillée en Drag Queen, un changement assez radical pour le modèle.

En plus d’être une personnalité sur les réseaux sociaux, la jeune femme également connue sous le nom de Mane est devenue une excellente femme d’affaires, actrice et maintenant aussi star de la télévision aux côtés de son petit ami Jawy Méndez avec qui elle joue dans sa propre émission de télé-réalité, MTV l’a récemment lancée deuxième saison, “Los Mawy: du joint au ranch”.

Actuellement Manelyk Elle compte environ 700000 abonnés sur son compte Instagram officiel, un chiffre qui ne cesse d’augmenter de jour en jour, grâce à la popularité qu’elle s’est créée elle-même, ainsi qu’à sa récente émission de télé-réalité et à l’intervention des médias envers Sa personne.

Avec 31 ans, l’avenir de Crinière Il est assez prometteur, il est à son meilleur à la fois en tant que célébrité et au sommet de sa beauté, qu’il maintient intact à ce jour, grâce à son alimentation et à ses soins en faisant constamment de l’exercice, il a l’une des figures les plus enviées du Mexique, bien que à plusieurs reprises et des chapitres d’Acapulco Shore ont admis avoir passé par le scalpel, la vérité que la génétique de Manelyk Il a très bien fait son travail, donc ses changements par rapport à la première saison d’Aca Shore à ce jour n’ont pas été aussi marqués.

Dans la publication qu’il a faite le 25 juin, vous pouvez le voir dans les deux premières images avec son changement complètement fait, deux photographies assez ingénieuses qui exaltent la culture Drag, le troisième élément de sa publication fait partie du processus de maquillage du qui devait être soumis pour nous montrer le résultat précédent.

Drag queens les reines de la nuit … Elles sont glamour, expression en mouvement un art et c’était mon inspiration pour cette caractérisation avec tout mon amour, respect et maintenant avec toute mon admiration, être une reine bio !! Je n’aurais pas réussi sans mon équipe », a écrit Mane.

Sa caractérisation était assez marquée de sorte qu’en la comparant avec d’autres grandes Drag Queens il serait difficile de trouver la différence, de nos jours les prothèses et la technique de “dissimulation” du membre masculin sont de plus en plus perfectionnées afin de faciliter sa “transformation” Bien sûr, il y a toujours certains détails qui les montrent, mais ils continuent de surprendre le public.

Ces gens qui font cette pratique sont vraiment surprenants, ce sont des artistes qui visent à divertir leur public à travers leurs transformations et leurs performances sur scène il est courant de voir la lipync, ils interprètent une chanson juste en bougeant leurs lèvres.

Ce métier est assez compliqué et au fil des ans, il a gagné le respect de millions de personnes, comme exprimé Crinière Dans son message, elle a gagné le respect de ses fans et peut-être des Drag Queens eux-mêmes en la voyant les honorer comme ils le méritent.

Chaque jour qui passe, la jeune entrepreneuse et mannequin surprend ses millions de followers qui l’adorent, en même temps on en sait un peu plus sur sa personne et sur la chaleur humaine et respectueuse que beaucoup de gens pensaient peut-être que Manelyk manquait.

Il ne fait aucun doute qu’en plus de nous surprendre continuellement par sa beauté et les controverses dans lesquelles elle s’est “impliquée”, Manelyk nous montre qu’elle est une femme digne d’admiration.

