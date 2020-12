Manelyk et Nacha posent tous les deux ensemble. Stars of Acapulco Shore! | Instagram

C’est Manelyk González elle-même également connue sous le nom de “Mane” qui a partagé une vidéo dans laquelle elle apparaît posant avec Ignacia “Nacha“Michelson pour une curieuse séance photo, les deux sont deux stars reconnues de la télé-réalité Rive d’Acapulco de MTV.

Il y a quelques jours, nous avons célébré Noël, bien que cette date soit extrêmement importante pour des millions de personnes, ce n’était pas la même que les autres années, des milliers de personnes ont perdu la vie à cause de la pandémie actuelle, malgré que de nombreuses personnes aient également essayé de profiter de cette journée. comme certaines célébrités comme ce fut le cas avec Manelyk qui a apporté de la joie à certaines personnes avec son “Mawydad”

Le couple a créé une dynamique pour que leurs adeptes gagnent des cadeaux pour ce Noël, ce qui a été pour beaucoup une grande bénédiction car précisément à cause de la pandémie de nombreuses personnes se sont retrouvées sans travail, immédiatement leur “Mawydad” est devenu un succès et certains médias voulaient connaître un peu plus en détail cette idée du couple, dans la vidéo vous pouvez voir comment ils ont été interviewés.

La vidéo l’a partagée Manelyk il y a trois jours sur son compte Instagram officiel, qui a eu une excellente réponse de ses abonnés, qui l’ont non seulement reproduit mais ont également écrit quelques commentaires les remerciant pour leur action.

Célébré cette fois dans mon style … Mawydad avec beaucoup de flownastic de Noël !! “, a écrit Mane dans la vidéo.

La première chose que nous voyons en commençant à se reproduire est Manelyk déjà Nacha posant, la vidéo commence à montrer une perspective impressionnante, car on peut voir leurs jambes et petit à petit la caméra monte, les deux portent des vêtements courts donc on voit immédiatement leurs jambes galbées, suivi de cela on les voit poser quelques secondes de plus .

Malgré le fait que Nacha n’était que dans la saison sept, qui a été enregistrée au début de l’année à Mazatlán, Sinaloa au Mexique et s’est terminée récemment, elle a réussi à devenir une très bonne amie de Manelyk pour ce qui est apprécié ainsi que Celia Lora avec qui nous l’avons vu à plusieurs reprises.

Nacha et vous êtes un duo fantastique! Je les aime, de les voir ensemble comme ça, même d’avoir faim et froid pour m’amuser, ah putain de plaisir et j’adore les fêtes! Je les aime!! Ce sont la “blonde” et la “brune”. Le duo parfait! »A écrit un internaute.

En plus de Nacha, le petit ami de Manelyk Luis “Jawy” Méndez apparaît également dans la vidéo, ainsi que son animal de compagnie, un chien de Poméranie nommé Jacinto que les fans de Mane adorent, ceci parce qu’ils l’ont mentionné à plusieurs reprises dans leurs commentaires, déclarant ce qui était assez adorable.

Manelyk a rapidement conquis le cœur de ses plus de 10 millions d’adeptes, il est surprenant qu’il ait décidé de faire quelque chose pour égayer Noël pour d’autres personnes, pas pour rien chaque jour son nombre de fans continue de croître, bien sûr le fait a beaucoup à voir avec cela. qu’elle partage continuellement des photos montrant ses courbes dans maillots de bain, mais nous avons également trouvé d’autres choses intéressantes avec.

En plus d’être une star d’Acapulco Shore Manelyk, elle est aussi mannequin, femme d’affaires, actrice, chanteuse, youtubeuse et célébrité des médias sociaux en plus de la télévision et surtout elle est une star sur Instagram, où elle a le plus d’adeptes, petit à petit elle a développé un grand talent pour les affaires et l’a assez bien mis en œuvre dans chacune des entreprises qu’elle entreprend, seule ou avec son petit ami.

Grâce à la popularité acquise au cours de ces années, MTV a décidé que “les Mawy” auraient leur propre émission de télé-réalité, récemment ils ont lancé leur deuxième saison, ils en lanceront sûrement une troisième bientôt.

