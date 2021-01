Manelyk exhibe ses charmes un peu hors de l’eau! | Instagram

Chanteur et modèle Manelyk González Il a partagé une seule image qui a laissé ses fans plus que ravis, malgré le fait qu’il y apparaisse avec un maillot de bain complet, il a l’air très séduisant, car il semble qu’il sort de l’eau et en même temps montre un peu ses charmes ultérieurs, dont ses fans étaient fascinés.

Étant amie proche de Karima Pindter et apparemment aussi de Celia Lora, elle sait très bien comment attirer l’attention de ses millions de fans; L’ancienne membre d’Acapulco Shore est devenue extrêmement populaire, elle est l’une des célébrités d’Instagram à suivre car elle ravit constamment l’élève de ses followers avec des images où elle montre ses charmes et sa silhouette complète.

Manelyk Aujourd’hui, il a 31 ans et bien qu’il soit encore très jeune, il a déjà beaucoup d’expérience dans le monde du divertissement et notamment dans les réseaux sociaux, grâce à ses anciens compagnons de la maison Aca Shore, c’est lui qui a plus grand nombre d’adeptes, avec plus de 10 millions 900 mille jusqu’au 2 janvier 2021.

La mannequin est également connue pour être une femme d’affaires passionnée, vous avez sûrement déjà remarqué le don qu’elle a pour les affaires car elle a lancé plusieurs produits sur le marché dont elle-même a affirmé dans certaines vidéos qu’ils ont plutôt bien fait, ce que nous espérons. continuez comme ça.

Dans la publication que la belle fille a partagée il y a des mois Manelyk (30 mars 2020) apparaît vêtue d’un maillot de bain, qui, bien qu’il ne s’agisse qu’une seule pièce, a laissé plus d’un de ses adeptes plus que ravi, à l’image que nous pouvons la voir de derrière, avec un décolleté prononcé, la La partie inférieure se perd parmi ses charmes, qui sont un peu hors de l’eau ce qui rend l’image extrêmement attractive.

Dans sa description il se bornait à mettre un emoji de soleil et il n’en avait sûrement pas besoin de plus, les internautes étaient très peu intéressés par sa description voyant une image formidable.

Édition Manelyk Il est sur le point d’atteindre un demi-million de cœurs rouges, où l’on peut voir les derniers commentaires que certains internautes ont placés, où ils mentionnent que c’est le plus beau, d’autres se sont limités à mettre des emojis de cœur ou des flammes.

Bien qu’en fait l’influenceuse ait une silhouette exquise et qu’il soit évident que ses fans l’adorent pour ses publications, elle a également un segment qui est amoureux de sa personnalité et de son caractère avec ces caractéristiques qu’elle a commencé à devenir fans dès la première saison d’Acapulco Shore .

Même si depuis le début elle était sûre que tout le monde l’adorerait quand elle rentrerait à la maison, cela ne s’est pas passé comme ça, tout comme Karime Pindter, également appelée La Matrioska, a dû passer des tests difficiles pour qu’une partie de ses compagnons les accepte, ils étaient un peu répudiés et aliénés du groupe, même s’ils ont peu à peu gagné leur confiance et leur respect, la même chose s’est produite avec le public qui les a vus à la télévision, alors quand ils ont quitté automatiquement l’émission de téléréalité, ils étaient déjà devenus des célébrités sans le savoir. .

Manelyk est l’un des membres de l’émission de téléréalité MTV qui a tiré le meilleur parti de sa renommée, elle est devenue mannequin, chanteuse, femme d’affaires, actrice et personnalité des médias sociaux, elle grandit continuellement professionnellement et continuera sûrement à le faire soit avec elle. petit ami Jawy ou elle-même.

