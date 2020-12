Manelyk lié à un ex-petit ami qui a coûté la vie à 6 personnes | Instagram

Le mannequin, influenceuse et femme d’affaires Manelyk Il y a quelque temps, elle était liée à son ancien partenaire bien qu’elle n’ait plus aucune relation avec lui, il s’avère que cette personne a pris la vie de 6 personnes alors elles ont immédiatement commencé à éveiller des soupçons sur ceux qui étaient en contact avec lui, y compris Mane était là, même si ce n’était pas quelque chose de récent, ils ont fini par l’associer immédiatement parce qu’elle était une personnalité publique.

Acapulco Shore a donné à Manelyk González et à sept autres jeunes l’opportunité de passer un mois complet de plaisir, grâce au programme, tous les participants sont devenus des célébrités immédiatement, il était donc inévitable qu’ils soient toujours sous les projecteurs, ce qui de lui revivre le passé de certains des participants.

Rapidement Manelyk Elle est devenue l’une des personnalités préférées du public, vous avez évidemment attiré beaucoup d’attention grâce à sa silhouette unique, en plus de sa personnalité que beaucoup définissent comme capricieuse, y compris elle, mais c’est aussi quelqu’un de très fidèle à ses principes, partenaire et amis Son caractère est fort et il n’a pas peur d’affronter les conséquences de ses actes.

Manelyk a eu une relation en 2012 avec un gars David N qui était surnommé «El Pistache», donc vous pouvez voir que leur relation n’a pas fonctionné et ils ont décidé de mettre fin à cela, ce n’est qu’en 2015 que cette personne a été accusée d’avoir pris la vie de 6 personnes tandis que certains étaient dans leurs véhicules, il a décidé de leur mettre le feu.

Les autorités ont immédiatement ouvert une enquête et il s’est avéré que Manelyk Elle avait eu une relation avec lui trois ans auparavant, bien que depuis lors, ils ne se soient pas vus, ils ne voulaient pas passer inaperçus cette information donc selon le portail La Vanguardia ils ont également commencé à enquêter sur elle, mais cette action n’a conduit à aucune baignade car le la belle influenceuse n’avait rien à voir avec lui à l’époque.

Comme vous vous en souvenez, Acapulco Shore a commencé en 2014, Manelyk a été l’un des premiers membres de l’émission de téléréalité, à ce jour, il continue d’apparaître dans les saisons qu’ils ont lancées, il y en a 7 au total.

Face aux rumeurs, la jeune célébrité est aussitôt sortie pour démentir toutes les rumeurs qui avaient été liées à elle et à cette personne, heureusement tout a été clarifié et il ne s’agissait que de “potins”.

En raison de la renommée que la jeune fille de 24 ans a immédiatement commencé à avoir, tout ce qui la concernait à cette époque et même aujourd’hui est immédiatement devenu une tendance, bien que n’ayant aucune relation avec cette personne, le simple les nouvelles et les mots joints étaient quelque chose de plus que frappant.

Heureusement, il n’y avait rien de plus que de simples rumeurs sur Manelyk et “El Pistache” purge apparemment sa peine.

Manelyk est heureusement aujourd’hui meilleur que jamais, en plus d’être mannequin, influenceuse, youtuber est aussi une femme d’affaires, a lancé une ligne de soins de la peau qui a eu beaucoup de succès, tout au long de sa carrière et du succès d’Acapulco Shore Nous l’avons vu dans d’autres émissions de téléréalité très similaires au contexte de la maison Aca Shore sur MTV, ce ne serait pas une surprise si à l’avenir nous continuions à le voir à la fois à Acapulco Shore et dans d’autres émissions de téléréalité.

Le mannequin mexicain est une femme qui ne l’est apparemment pas encore, c’est quelqu’un qui cherche toujours ce qu’il faut faire pour s’améliorer non seulement émotionnellement mais aussi physiquement, bien qu’elle ait admis avoir fait quelques arrangements, elle fait aussi beaucoup d’exercice et le partage avec ses fans, c’est généralement en elle réseaux sociaux, sur sa chaîne YouTube, il ne partage généralement que les vidéos de ses célibataires.

