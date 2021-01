Manelyk suppose que les mages ne lui ont rien apporté! | Instagram

La belle célébrité des médias sociaux et ancien membre d’Acapulco Shore Manelyk González a partagé une image dans laquelle il présume que le rois Mages Ils ne lui apportaient rien, mais il s’en souciait très peu car il passait un bon moment en portant un joli maillot de bain.

A travers cet instantané publié il y a quelques heures rapidement les millions de fans du mannequin et de la femme d’affaires Manelyk ils ont commencé à réagir, non seulement avec leurs goûts, mais aussi avec les commentaires.

Et c’est qu’à vrai dire il est très certain qu’ils ont prêté peu d’attention à ce que leur description disait, sinon qu’ils se sont concentrés sur l’image elle-même, puisqu’elle apparaît avec un minuscule Maillot de bain de deux morceaux que plus d’un des internautes qui l’ont vu leur a fait plus qu’un soupir en le voyant.

Dans son image apparaît Manelyk Portant ses charmes avec un imprimé animal, elle ressemble à un félin, ils sont à la silhouette élancée mais en même temps voluptueux, Mane est brillante car le mannequin et aussi une femme d’affaires porte également une peau bronzée qui brille aux rayons du soleil.

Sans aucun doute, Manelyk est une belle femme, elle le sait et en profite, grâce à la popularité que la belle petite amie de Luis “Jawy” Méndez est devenue au fil des ans a non seulement réussi à lui voler le cœur mais a également influencé d’autres à la suivre sans condition.

Qu’est-ce que les mages t’ont apporté ??? A moi nadaaaa … pour marcher dans le desm @ dre oublie d’envoyer ma lettre !! Mais quel bon moment j’ai passé », a écrit Manelyk.

D’après ce que l’on peut voir dans les détails de l’image, Mane, qui est au-dessus du gonflable, semble être un pélican de par sa forme et sa couleur, il porte son sourire radieux et bien que son corps entier n’apparaisse pas de la même manière qu’il captive les internautes .

Quelque chose d’intéressant qui a été trouvé dans la zone de commentaire est qu’apparemment un compte appartenant à Acapulco Shore, une émission de téléréalité dans laquelle Mane et d’autres participants ont été, a lancé une question à laquelle certains internautes ont immédiatement répondu et est-ce que ils remettent en question le fait que Manelyk faire partie de la nouvelle saison du programme MTV au Mexique, bien sûr, ses fans ont répondu qu’ils la voulaient là-bas, en plus du fait qu’elle et Karime Pindter passaient généralement à l’action à la Shore House, ce sont les reines.

Santé. Je pense que c’est la chose la plus importante, le matériel va et vient. Bonne année Mane »,« Oh, quelle bombasse mes yeux voient », ont-ils écrit sur sa photo.

Dans le cas où ils décident de lancer une nouvelle saison d’Acapulco Shore, il n’est pas surprenant que Manelyk soit dans l’émission, car il a eu l’occasion d’apparaître dans les sept saisons qui ont été lancées comme l’une des principales personnalités de l’émission.

Sans aucun doute, Manelyk joue un rôle important dans Acapulco Shore, il est pratiquement illogique qu’il se retrouve en dehors du programme, il n’y aurait aucune raison pour que quelque chose comme ça se produise, vous ne pensez pas? Nous devrons attendre qu’ils partagent quelques nouvelles dans quelques semaines.

Depuis 2014, nous avons vu Manelyk à la télévision en plus des réseaux sociaux, nous avons également pu voir ses changements au cours de ces presque 7 ans et nous ne parlons pas uniquement des changements physiques mais aussi des changements émotionnels, car qu’ils le veuillent ou non, Mane a réalisé assez mature, à tel point qu’elle est déjà une femme d’affaires qui sait très bien gérer les affaires.

