Connu sous le nom de Mane de Rive d’Acapulco a trouvé un moyen curieux d’attirer l’attention de ses fans, même si en réalité ce n’est pas une nouveauté car non seulement elle le fait, elle captive ses admirateurs avec sa silhouette tout en posant vêtue d’un maillot de bain deux pièces, uniquement en cette fois, il l’a fait depuis la piscine.

Manelyk González La femme de 31 ans est rapidement devenue une célébrité des médias sociaux et de la télévision depuis son apparition dans l’émission de téléréalité de MTV, depuis lors, elle et “Matrioska” Karina Pindter sont les reines d’Acapulco Shore.

Sa personnalité en plus de sa silhouette évidente qui surpasse l’exquise, c’est ce qui a conquis ses fans et c’est que son personnage original qui, bien qu’à certaines occasions, il soit généralement têtu et extrêmement intense est ce qu’il a le plus aimé, peut-être que beaucoup se sentent identifiés avec Crinière et votre façon de penser.

La désormais aussi mannequin et femme d’affaires fait partie des principaux membres de la distribution d’Acapulco Shore, avec Karina Pindter Jawy Méndez, Luis “Potro” Caballero, Manuel Tadeo Fernández, malgré le fait qu’au total, il y a 33 membres tout au long des sept saisons depuis 2014, tout le monde n’a pas eu la chance d’apparaître sur les saisons Aca Shore.

Vous pensez peut-être qu’il était nécessaire de mentionner également Celia Lora, bien qu’elle ne soit pas comptée comme membre, ils ont décidé de l’inclure comme La Boss, elle avait une fonction différente de celle des membres.

À la fin de chaque saison, des “spéciaux” ont eu lieu où Manelyk Elle a participé à plusieurs d’entre eux, jusqu’à présent, elle est l’un des membres avec le plus grand nombre de followers et dont le nom est le plus connu.

C’est grâce à sa popularité pour le programme et à ses efforts en tant que mannequin et personnalité sur les réseaux sociaux, où elle s’est caractérisée en exhibant ses charmes et sa silhouette en maillots de bain sans fin et vêtements moulants, à quelques reprises nous l’avons vue sans vêtement. Certains, quand il s’agit de le faire, ont tendance à faire attention à ne pas trop voir quelque chose, de ce côté-là, il est extrêmement prudent.

En parlant de maillots de bain, celui qu’elle a partagé il y a quelques semaines est trop coquin, surtout à cause de la pose dans laquelle elle est assise au bord de la piscine, tout en exhibant son abdomen, il y a deux photographies dans la seconde où elles apparaissent montrant leurs charmes supérieurs plus que compte.

Quelle nouveauté??? Ils me disent??? Je vous vois et je vous dis que je serai au studio du rivage à 23 heures depuis le compte @acapulcoshore », a-t-il partagé dans sa publication à l’époque.

Le succès de Manelyk est venu à tel point qu’elle le partage maintenant avec son petit ami Jawy, car MTV a décidé de collaborer avec les deux avec leur propre émission de télé-réalité, car le couple est l’un des plus aimés, controversés et controversés qui se soit formé. le long de la côte d’Acapulco, d’autant plus qu’elles durent depuis un certain temps.

“Los Mawy” comme on les appelle aujourd’hui, a récemment créé la deuxième saison de leur émission de télé-réalité, Manelyk Il a partagé que depuis le début de la pandémie, ils ont commencé à vivre ensemble, il a mentionné que bien qu’il se soit senti un peu étrange à propos de cette nouvelle expérience, ils s’adaptaient tous les deux.

Au cours de la septième saison lorsqu’ils étaient dans le port de Mazatlán, Sinaloa, Mexique, les membres de la maison ont reçu une visite qui a provoqué une grande controverse à l’intérieur de la maison, et c’était une sorcière de leur lire les lettres, les révélations qu’elle a faites sur Mane n’ont pas Il les aimait du tout, car l’ésotérique disait que Mane et Jawy mettraient fin à leur relation, ce qui jusqu’à présent ne s’est pas produit.

