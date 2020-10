Un groupe de militants pour le climat et le travail se sont réunis à Los Angeles pour protester contre Amazon et son fondateur Jeff Bezos … et ils portent leur protestation jusqu’à sa porte.

Le Congrès des travailleurs essentiels est le groupe d’anciens et actuels employés des entrepôts d’Amazon qui dirigent la marche, dont la mission est d’appeler l’entreprise pour ses conditions de travail et son impact sur le climat.

La manifestation a débuté à 14 heures au Will Rogers State Park, le groupe s’adressant à la foule au sujet de la prétendue cupidité et des mauvais traitements infligés à la planète par Amazon.

Beaucoup ont également été vus tenant des pancartes disant “Tax Bezos”.

Marchez vers le manoir de Jeff Bezos à Beverly Hills!

14h le dimanche 4 octobre La cupidité des entreprises alimente l’urgence climatique. Nous avons besoin d’une coalition d’écologistes, de travailleurs et de clients pour riposter, et c’est ce que représente cette manifestation aujourd’hui. # PeopleOverProfit #ClimateActivism pic.twitter.com/H80bgvXZKK – United Teachers Los Angeles # Yeson15 (@UTLAnow) 1er octobre 2020 @UTLAnow

Les manifestants marchent maintenant vers le pad de Bezos à Beverly Hills, à moins d’un mile du parc, où ils prévoient de s’arrêter et de manifester avant de retourner au parc.

La marche a été promue plus tôt cette semaine en ligne avec le slogan “La mauvaise Amazonie brûle!” … et la manifestation survient un peu plus d’une semaine avant le populaire Prime Day d’Amazon.

Comme nous l’avons signalé … le géant du commerce électronique a déjà eu une mauvaise semaine de publicité sur les talons de révéler qu’il avait presque 20 MILLE cas de coronavirus parmi sa population active depuis mars.

Et cette protestation n’est même pas vraiment à ce sujet.