Si vous n’avez jamais réfléchi un instant au scénariste de l’épopée d’Orson Welles, Citizen Kane – Herman J.Mankiewicz, alias Mank – cela prouve à quel point nous avons besoin du biopic passionné, pulchritudineux, si imparfait. Un initié de l’industrie dit à Mank (Gary Oldman): «Vous êtes toujours du côté de l’écrivain!» Fincher est coupable du même crime merveilleux.

Le film reproduit de manière ludique la structure non linéaire de Citizen Kane. Nous sommes en 1940 et une Mank alitée et involontairement sobre est à la date limite. Avec l’aide d’une secrétaire intelligente et parfumée (Lily Collins), il doit produire un scénario de travail pour le noble golden boy Orson (Tom Burke). Entre la frappe effrénée, l’action passe à 1930, 1933 et 1934, lorsque notre héros est debout, bien que pour la plupart sans jambes.

Tom Burke habite le rôle d’Orson Welles

/ NETFLIX)

En 1930, Mank charme la starlette Marion Davies (Amanda Seyfried; qui mérite un Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle et pourrait bien en obtenir un; Hollywood aime les filles intelligentes déguisées en blondes stupides). Plus surprenant, il impressionne également le papa de sucre de Davies, l’éditeur William Randolph Hearst (Charles Dance). En 1933, Mank est un invité régulier du manoir de Hearst, à San Simeon, où une fête est organisée pour le chef de studio rusé et enragé de droite, Louis B. Mayer (Arliss Howard). En 1934, Mayer et Hearst sont prêts à dénigrer l’auteur socialiste devenu politicien Upton Sinclair. Que le couple réussisse rend Mank malade à l’estomac déjà nauséeux.

Pendant tout ce temps, en 1940, des rumeurs selon lesquelles le script de Mank est basé sur Hearst et Davies signifie que la moitié d’Hollywood le supplie d’abandonner le projet. Mank a-t-il creusé sa propre tombe?

Oldman est merveilleux. Son Mank semble aussi élégant que William Powell, mais ressemble à un clochard sidéré. Nous obtenons une mesure du dégoût du personnage à chaque fois que la caméra s’approche de ses yeux. À 62 ans, Oldman est un peu vieux pour le rôle (en 1930, Mankiewicz avait 33 ans), mais ça marche.

Le choix de Dance et Burke est tout aussi intelligent. Ils habitent complètement leurs personnages; c’est comme regarder des photos prendre vie. Et quelles photos! Fincher est célèbre pour son perfectionnisme visuel, mais la façon dont il utilise les appareils photo numériques pour recréer la magie des films des années 30 et 40 est obscénément intelligente.

De nombreux critiques ont déclaré que Mank était apte à être comparé à Citizen Kane. Hélas, ce n’est pas vrai. À l’exception du glorieusement drôle Davies, les personnages féminins sont des feuilles en deux dimensions. La secrétaire, Rita, se méfie d’abord de Mank, mais finalement fidèle. L’épouse de Mank, Sara (Tuppence Middleton), est exaspérée et loyale. La femme de ménage, Frieda (Monika Gossmann) est tout simplement fidèle.

Pendant ce temps, dans son empressement à servir un protagoniste sympathique, il se sent parfois carrément démodé. Un ami de Welles lit les premiers chapitres de l’opus de Mank et dit: «Vous demandez beaucoup à un public de cinéma.» Le script de Mank ne demande pas assez.

(

Arliss Howard comme Louis B. Mayer et Ferdinand Kingsley comme Irving Thalberg

/ NETFLIX)

Il a été écrit par le père de Fincher, Jack, décédé en 2003. Fincher aurait pu le filmer pendant que son père était en vie, mais il était tellement obsédé par le tournage en noir et blanc que le scénario s’est retrouvé coincé sur l’étagère. Des livres seront un jour écrits, j’en suis sûr, sur la façon dont la culpabilité et le regret (ceux de Mank, ainsi que ceux de Fincher) ont façonné ce récit, qui est miné par les informations qui ont été révélées depuis la mort de Jack sur qui a réellement fait le travail. sur les scripts Citizen Kane. Fincher a choisi de l’ignorer, plutôt que de bricoler le scénario de son père. Afin d’honorer la vision de son père, David a compromis la sienne. Pourtant, c’est facilement l’une des meilleures choses à sortir en 2020.

RKO a accordé à Welles le contrôle complet de son premier projet; ils ont dit qu’il pouvait faire n’importe quel film, avec n’importe quel collaborateur qu’il souhaitait. Il a choisi Herman J. Mankiewicz. Lorsque Netflix a fait la même offre à Fincher, il a choisi son défunt père. Crédit là où le crédit est dû. En se rangeant du côté de l’écrivain, David Fincher attire l’attention sur les petits caractères et, ce faisant, concocte un fil fabuleux et émouvant.

