Manuel Mijares est sincère, pourquoi a-t-il «divorce» d’avec Lucero? | Instagram

L’interprète Manuel Mijares a révélé après plusieurs années de grand secret après son mariage passé avec le chanteur Lucero les raisons qui les ont amenés à jouer dans le divorce controversé, ainsi que les sentiments qui les unissent désormais.

Dix ans se sont écoulés depuis que j’ai enfin étoile brillante et Manuel Mijares a pris la décision de se séparer, au milieu de diverses controverses, le couple a toujours gardé l’intimité sur les raisons qui les ont conduits à cette situation.

«L’amour n’est-il pas mort?

Aujourd’hui, après plusieurs années, le soi-disant “Soldat de l’amour», révèle les raisons pour lesquelles il s’est séparé de la« Bride of America »et les sentiments qui le lient aujourd’hui à la mère de ses deux enfants.

L’interprète et poète de la romance, qui a obtenu la reconnaissance avec des chansons telles que “Pour nous aimer plus”, “Soldat de l’amour”, “Quatre fois l’amour”, parmi tant d’autres, a fouillé dans une interview sur plus de détails sur son mariage passé et Quelle est votre relation avec le chanteur aujourd’hui?

Le musicien a ouvert son cœur lors d’une conversation avec le chef d’orchestre Rose YordiComme à de rares occasions, le célèbre interprète et acteur a répondu à des questions sur la relation avec Lucero avant et après leur séparation, ainsi que sur le processus qui a pris pour donner cette nouvelle à ses deux enfants.

Mijares a réitéré que lui et Lucero ont une très bonne coexistence à ce jour, en partie parce qu’ils conviennent tous les deux qu’ils aiment avoir l’air heureux.

Quand on aime quelqu’un et qu’on sait qu’il est heureux, on se sent bien … Elle aimerait me voir heureuse, contente, comme j’aime la voir, dit-elle.

Il est à noter que les artistes se sont toujours démarqués pour être l’un des rares ex-couples qui se respectent mutuellement, ils ne se sont jamais mal parlé après leur séparation et à ce jour lorsqu’ils viennent de mentionner le nom de leur partenaire. ils montrent une grande affection.

Cependant, au moment où ils ont pris ce qu’ils considéraient comme la meilleure décision pour les deux, le «divorce», ils ont aussi pensé à leurs enfants à cause de ce que le chanteur révèle, au début ils ont choisi de «ne pas leur dire».

Suivez-nous sur Google Actualités et cliquez sur notre étoile

“Pourquoi ont-ils divorcé?”

(Le mariage était) très bien père, très respectueux. Ce qui se passe, c’est que je pense que ce qui aurait pu beaucoup intervenir, c’est qu’elle a beaucoup voyagé et moi aussi j’étais alors habituée à être l’une ou l’autre », a déclaré Mijares.

La star de la musique et de la télévision Lucero “l’a imploré de vivre près d’elle!

Il y avait toujours un respect spectaculaire à ce jour. Nous continuons à nous traiter avec la même affection, à parler avec la même affection et en fait, quand nous nous séparons, je lui dis: «Hey Lucerito, ça ne te dérange pas si je déménage ici dans le bâtiment suivant? et il dit «non, ce n’est pas que ça n’a pas d’importance, je vous en supplie, a-t-il partagé.

“Ils ont préparé leurs enfants à la nouvelle”

Passer par un “divorce” n’est pas facile en aucune circonstance, bien qu’il y ait du respect en jeu, donc son intérêt principal était les petits, José Manuel et Lucerito Mijares Hogaza.

Les premiers jours, ils n’ont pas été informés de la séparation car il fait remarquer, un appartement a déménagé juste à côté de l’endroit où il habitait avec le chanteur et ils ont expliqué que «ce serait leur studio où ils pourraient aussi être».

En tant qu’adulte, vous surmontez cela, vous le comprenez, vous vivez le deuil, vous le surmontez, mais du coup les enfants ne savent pas, il est plus difficile pour eux de les surmonter donc ce que nous voulions le plus était de ne pas les affecter », explique-t-il.

Le processus a été plus facile car ils n’ont jamais assisté à aucune discussion entre eux, souligne-t-il, «il n’y a jamais eu de cris ni de chapeaux, et c’était facile puisque je traversais juste l’ascenseur … Je pense que nous avons bien fait dans ce sens parce qu’ils n’ont pas vraiment ressenti de pause. agressif “, détaillé

Leur relation et un mariage de “conte de fées”

Lucerito et Manuel Mijares se sont rencontrés sur le tournage du film mexicain “Escapate with me” en 1988, à cette époque, elle jouissait déjà d’une carrière reconnue dès son plus jeune âge dans le monde de la scène.

Bien qu’il y ait eu une attirance entre les deux, le chanteur avait 11 ans de plus que la soi-disant “petite amie d’Amérique”, ce qui l’empêchait de la courtiser à ce moment-là, a-t-il révélé.

Ce n’est que quelques années plus tard qu’ils se sont retrouvés à un rendez-vous dans une palenque et c’est là qu’ils ont repris leur amitié, un an de fiançailles plus tard abouti à un grand mariage en 1997.

Le lien était tout un événement, il a été diffusé à la télévision et vu par des millions de leurs followers qui les considéraient comme le “couple du moment” avec le succès qu’ils ont vécu dans leurs carrières respectives.

Vous pouvez également lire C’était le mariage de Lucero et Mijares Comme un conte de fées!

Après quatorze ans de relation et deux enfants. Lucerito et Mijares ont mis fin à leur relation en 2011, provoquant un grand choc pour tous leurs fans.