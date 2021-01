Maquillez-vous comme Kimberly Loaiza comme dans “Éteignez la lumière” | Instagram

L’interprète de “Éteignez la lumière” Kimberly loaiza Il a partagé une vidéo où il apparaît montrant l’un des maquillages du single susmentionné, vous pouvez sûrement imiter son maquillage, alors ne le manquez pas.

Connue sous le nom de La Lindura Mayor, l’épouse de Juan de Dios Pantoja a la chance d’être une célébrité bien-aimée pour ses Linduras, voici comment Kimberly loaiza il se réfère à ses fans avec une affection totalement réciproque.

La popularité de Kim Loaiza augmente depuis quatre ans lorsqu’elle a décidé de s’aventurer dans le monde du youtuber, bien sûr, elle avait le soutien de son petit ami d’alors qui est aujourd’hui son mari, même si au début elle était amateur, Aujourd’hui, elle est devenue professionnelle, en plus d’avoir une équipe de production de premier ordre.

Après que Kimberly Loaiza a commencé à avoir du succès sur sa chaîne YouTube, qui semble être l’une des chaînes avec le plus grand nombre de followers au Mexique, elle a fait un pas de plus, c’était vers la musique, chacune des incursions qu’elle a faites. Sur différentes plateformes, ils sont devenus un succès, leurs chansons ont été rapidement acceptées par leurs followers.

Au fur et à mesure que le temps passait et que sa popularité grandissait, sa carrière et son professionnalisme augmentaient, il évoluait petit à petit et chacune des erreurs qu’il commettait était polie à chaque nouveau défi, Kimberly loaiza Elle est devenue professionnelle, ses vidéos sont d’une grande qualité ainsi que ses tenues et son maquillage, on ne pouvait pas en attendre moins.

C’est précisément son maquillage qui a attiré le plus d’attention.À plusieurs reprises, elle nous a montré un peu le processus et nous a donné des conseils sur la façon dont elle se fixe, bien que la maquilleuse professionnelle de son choix soit apparemment Víctor Guadarrama qui en cette fois, il eut à nouveau le privilège de se maquiller.

Il y a exactement un mois, “Turn off the light” a été lancé, la vidéo officielle qui compte déjà plus de 18 millions de vues sur sa chaîne YouTube. La vidéo montre différents scénarios ainsi que des tenues et du maquillage, ce jour Kimberly loaiza Il a décidé de partager une partie de l’un de ses looks sur Instagram, vous pouvez sûrement imiter son maquillage en voyant quelques petits pas que son maquilleur a fait.

Víctor Guadarrama a commenté qu’il ferait un maquillage choquant, un peu rechargé dans son regard parce que dans la partie de la vidéo où ce regard sortait, la lumière comme indiqué par la chanson s’éteindrait alors il devait continuer à avoir l’air choquant, ce qui s’est évidemment produit parce que l’interprète de “Bye bye” était le plus beau.

Il est probable que lorsque plus d’un de ses fans le voit, il veuille mettre en pratique ce qu’il a vu dans la vidéo, on ne doute pas que les résultats soient les mêmes que ceux de Kim Loaiza.

Une heure après l’avoir partagée, il a déjà plus de 800 mille reproductions de cette micro vidéo, apparemment c’est déjà quelque chose de normal entre chacune de ses publications où pratiquement immédiatement il commence à avoir une réaction de la part de ses mignonnes, ayant également environ deux mille commentaires.

Dans le monde du divertissement, il est un peu difficile de se faire reconnaître par la société et le divertissement mais il est encore plus difficile de maintenir sa notoriété, depuis 4 ans Kimberly Loaiza n’a fait que maintenir sa popularité et s’est même consacrée à la faire grandir, Elle et son partenaire ne s’arrêtent pas et cherchent toujours un moyen de créer plus de choses, de contenu, de musique et d’entreprises avec lesquels ils remplissent leurs abonnés de surprises.

