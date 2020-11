Maradona a négocié pour les saisons complètes de Chavo del 8 | .

Selon certains rapports, le conquérant des terrains de football, Diego Armando Maradona aurait tenté de négocier une interview en échange des saisons de “Chavo del 8“.

Après le départ récent de la plus grande star du football argentin, Diego Armando Maradona a choqué le monde aux premières heures de ce mercredi matin, diverses versions ont vu le jour sur sa vie.

Comment ça se passe quand une grande personnalité dit au revoir à ce monde, le fameux numéro “Dix“, le même qu’il portait toujours sur le dos du maillot de son équipe locale en Argentine, à Barcelone à Naples, à Séville et à nouveau en Argentine, il s’est lancé dans le dernier voyage à l’âge de 60 ans, maintenant une vague d’anecdotes diverses surgit qui accompagnera la mémoire de l’ancien joueur.

Le célèbre homme de “Villa de Fiorito”, Maradona, qui s’est également déclaré fan à un moment donné du célèbre programme mexicain “El Chavo del 8” créé par Roberto Gómez Bolaños.

Son goût pour l’émission serait si grand que lors de sa réhabilitation à La Havane, l’ancien footballeur demanderait les saisons complètes de “El Chavo del 8”, en échange d’une interview car apparemment ils n’avaient pas de télévision câblée sur l’île.

C’est l’animateur de l’émission “Fugitives”, Matías Martin, qui aurait fait connaître cette version:

#Maradona a mis une condition pour donner une interview, il a demandé la production de toutes les saisons de ‘Chavo del 8’ au format VHS

Un tweter partagé montre une photo de la rencontre que le pilote a eue avec la star du football argentin pendant les années 2000 et 2005.

Il a demandé la production pour toutes les saisons de ‘Chavo del 8’ au format VHS “, a indiqué Martín, car Maradona ou ‘Pelusa’ (Maradona) n’avaient pas de télévision câblée sur l’île et ne pouvaient donc pas regarder le programme populaire du comédien Roberto Gómez Bolaños «Chespirito».

Combien de ses fidèles fans ont appris à connaître, la vie de la grande figure du monde du football, il a dû faire face à la lutte pour vaincre certaines addictions et c’est pendant cette période dans la capitale cubaine qu’il ferait la curieuse demande.

Une de ses récompenses à cette bataille serait de rencontrer précisément une de ses idoles, ceci lors de l’émission intitulée “La Noche del 10” où il a lui-même eu l’occasion d’interviewer “Chespirito”, à qui la star a exprimé toute son admiration.

«J’ai eu des moments difficiles dans ma vie et quand je voulais avoir un peu de bonheur intérieur, je regardais ses vidéos et cela me rendait heureuse. Quand ils me l’ont apporté, c’était comme si je touchais le ciel avec mes mains, vraiment. De nombreuses années vont passer et cela restera dans mon cœur jusqu’à mes derniers jours car je pleure de rire de son humour, ça me fait très plaisir de le voir. Quand j’ai eu des moments difficiles dans ma vie, le regarder m’a détendu. C’est pourquoi je l’aime tellement et il me semble être un génie total. C’est le meilleur », selon l’Argentin, qui lui a également remis un maillot dédicacé.

Il faut se rappeler que “Chespirito” lui-même était chargé de capturer son amour pour ce sport dans certains de ses films, donc l’admiration entre eux était mutuelle, c’est ainsi que le génie de la télévision a répondu.

Et (mon idole) est Maradona (…) Je n’ai jamais autant apprécié quand j’ai vu Maradona collée à l’herbe et au ballon.

Les deux personnalités les plus importantes de la télévision et du football ont immortalisé la rencontre avec des photographies qui ont été prises où l’actrice Florinda Meza apparaît également, qui dans la série personnifiait “Doña Florinda”, en plus d’autres personnages rappelés dans les programmes “Chespirito”. “.