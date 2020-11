Marc Anthony? Maluma révèle quelle célébrité embrasse le mieux | .

Le célèbre chanteur Maluma On lui a demandé quel artiste embrassait le mieux, à quoi sa réponse a provoqué une grande controverse parmi tous surprenants bien sûr avec le nom qu’il a révélé, sûrement personne ne l’imaginait.

Maluma a toujours été proche de ses followers et essaie d’être présent ou proche d’eux chaque fois qu’il le peut, c’est pourquoi j’ai tenu une session de des questions et répond là où ses plus grands fans lui ont posé une série de questions.

En eux, l’une des questions qui a le plus attiré l’attention des utilisateurs d’Internet était de savoir quelle célébrité embrasse beaucoup mieux, parmi les options: Marc Anthony, Madonna et Maradona.

Il est important de noter que cette vidéo des aveux a été partagée l’année dernière au cours du mois de novembre, cependant, cela a provoqué une grande controverse et est rapidement devenu une tendance, car elle a révélé des choses qui n’avaient jamais été dites auparavant.

Après la question, Maluma avait l’air un peu nerveuse et a commencé par expliquer que Marc Anthony n’avait jamais été embrassé ni à Maradona, donc sa réponse était Madonna.

Cette vidéo a été partagée sur la chaîne YouTube de Cárdenas Marketing Network et à ce jour, elle a près d’un million de vues et d’innombrables réactions d’internautes.

Une autre question que beaucoup se sont peut-être posée et qui ont osé lui écrire était de savoir s’il dort habillé ou comment Dieu l’a mis au monde, à laquelle il a répondu:

Cela dépend, si on a de la compagnie », répondit Maluma.

Cette réponse a sûrement fait sentir chaud à plus d’une personne, car avec elle, je laisse beaucoup de choses à l’imagination qui a sans aucun doute été bénéfique.

D’un autre côté, récemment Maluma Il a fait ressortir son côté plus mexicain et a rejoint Carlos Rivera dans la chanson et le clip “100 años”.

Comme vous vous en souvenez et nous l’avons mentionné, il y a quelques jours Carlos Rivera a partagé une photo dans laquelle il écrivait dans la description «100 ans» et sans donner beaucoup de détails, les adeptes du chercheur de «Qui est le masque» se sont immédiatement rendu compte qu’il pouvait être traité d’une nouvelle chanson.

Plus tard, tout cela s’est confirmé lorsque Carlos Rivera et Maluma ont partagé sur leurs réseaux sociaux qu’ils avaient collaboré sur la chanson «100 años», qui est désormais disponible sur toutes les plateformes de streaming.

Et si cela ne suffisait pas, Maluma et Carlos Rivera a enregistré un vidéoclip pour ladite chanson et dans celui-ci les chanteurs sont observés séparément dans différents ensembles où, accompagnés d’un mariachi, ils interprètent «100 años».

C’est ainsi que le Colombien a fait ses débuts dans le genre régional mexicain avec cette chanson; De son côté, ce n’est pas la première fois que le chanteur Carlos Rivera chante avec mariachi, puisque bien que sa carrière musicale soit désormais davantage liée à la pop et aux ballades, le lauréat de “La Academia” interprétait au départ des chansons avec mariachi.

Comme prévu, les réactions à cette collaboration inattendue n’ont pas attendu et c’est devenu une tendance, cependant, avant la première imminente de la chanson, plusieurs réactions ont surgi, comme celles de ceux qui pensaient que cette collaboration serait entre Maluma et Christian Nodal, ceux qui en sont très satisfaits ou ceux qui en sont totalement insatisfaits.

Cette chanson n’était-elle pas avec Nodal? »,« Je meurs de bonheur »,« Tu avais tort avec Maluma »,« Je n’ai jamais pensé que tu me décevrais de cette façon »,« Beau Carlos, mais tu as ruiné la chanson avec Maluma », ils étaient certains des commentaires qui ont mis en évidence.

Il est à noter que le doute quant à savoir si la chanson serait avec le petit ami de Belinda est né après que le chanteur colombien a exprimé son intérêt à le faire à plusieurs reprises, bien qu’il ne se soit finalement pas matérialisé en raison de problèmes d’accords entre les maisons de disques des deux artistes.

