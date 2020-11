Le chanteur latin a mis en place la vente de cette propriété qu’il a achetée à Miami il y a deux ans pour 19 millions de dollars.

S’il avait un acheteur, il mettrait un profit de 8 millions de dollars en bourse. Une négociation pour un investissement à court terme.

Situé dans le quartier exclusif de Miami, Coral Gables, il est connu sous le nom de Villa Costanera et a été achevé en 2016, lorsque la superstar de la musique latine l’a acquis de Hilda Maria Bacardí, arrière-petite-fille du fondateur de Bacardi, Facundo Bacardí Massó.

L’immense propriété a été conçue par Rafael Portuondo et mesure près de 1600 m², avec 12 chambres, 14 salles de bains et 3 cuisines.

Le terrain mesure 5260 m², possède de beaux jardins tropicaux et une superficie de 150 m directement face à la mer, où il possède son propre quai privé.

Le complexe comprend trois bâtiments principaux, deux reliés par un large couloir bordé de portes-fenêtres et un troisième séparé des deux autres par un parking extérieur.

Le salon principal est décoré de canapés confortables, de chaises modernes et d’une élégante table basse en miroir. Ses murs sont dans des tons neutres et le plafond a un design à caissons frappant.

Votre cuisine principale possède deux îlots centraux, de profondes fenêtres cintrées et divers boiseries qui lui confèrent un caractère fort et luxueux.

Au deuxième étage se trouve la colossale chambre principale, elle possède une cheminée, son propre salon avec télévision et un balcon privé.

Sa salle de bain est si grande qu’elle accueille au centre une baignoire de massage pour deux personnes, éclairée par un lustre suspendu au plafond et de luxueuses finitions en marbre.

Les autres caractéristiques originales comprennent un ascenseur, de vastes catacombes avec une incroyable cave à vin, une salle de divertissement multimédia et diverses salles pour les clients et le personnel.

Les arches sont un thème récurrent dans tout le manoir, avec plus de 100 d’entre elles dispersées partout.

L’extérieur comprend une piscine à débordement moderne et un jacuzzi orné de motifs de carreaux bleus et jaunes.

Il dispose également de plusieurs salles de détente, de fauteuils, de feux de joie et d’un espace barbecue; le tout entouré de sa belle végétation.

Marc Anthony, de son vrai nom Marco Antonio Muñiz, a été deux fois lauréat d’un Grammy Award et six fois lauréat d’un Latin Grammy Award.

On ne sait pas avec certitude pourquoi vous souhaitez vous débarrasser de votre propriété, mais on peut penser qu’elle est extrêmement importante pour une seule personne, en plus des coûts élevés d’entretien et des taxes foncières.

Actuellement, la fortune de Marc Anthony est estimée à environ 80 millions de dollars.

Ses autres propriétés comprennent un manoir de Los Angeles dans la région de Tarzana, un autre à Long Island, New York, et un complexe en République dominicaine.