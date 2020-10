Les fans sont toujours choqués que Netflix ait annulé la série GLOW après avoir annoncé qu’elle reviendrait pour une saison de plus. Marc Maron, qui a joué Sam Sylvia dans GLOW, refuse que la série sorte comme elle l’a fait et veut que tout le monde revienne pour un film. Le comédien et acteur de 57 ans a plaidé en faveur d’un film GLOW dans une vidéo partagée sur Twitter.

“Ce qu’ils devraient faire, c’est nous laisser faire un film”, a déclaré Maron dans la vidéo. “Laissez-nous conclure un film Netflix de deux heures. Ils ont organisé toute la saison. Nous savons où elle va aller. Pourquoi ne donnez-vous pas aux showrunners, aux scénaristes et aux acteurs l’opportunité de terminer l’histoire en un film? Je pense que ce serait la meilleure chose à faire. Ensuite, ils peuvent renaviguer. “

Une autre raison pour laquelle il était surprenant de voir GLOW être annulé était le fait que les acteurs et l’équipe avaient commencé à filmer la dernière saison. Il a été rapporté que le premier épisode était terminé et qu’ils étaient en train de filmer l’épisode n ° 2 avant que la production ne soit arrêtée en raison de la pandémie de COVID-19.

“Nous avons pris la décision difficile de ne pas faire une quatrième saison de GLOW en raison de COVID, ce qui rend le tournage de ce spectacle physiquement intime avec sa grande distribution d’ensemble particulièrement difficile”, a déclaré un porte-parole de Netflix dans un communiqué à Deadline. «Nous sommes très reconnaissants aux créateurs Liz Flahive et Carly Mensch, Jenji Kohan et à tous les scénaristes, acteurs et équipe pour avoir partagé cette histoire sur les femmes incroyables de GLOW avec nous et le monde.

GLOW a été une émission très réussie pour Netflix car elle a été nominée pour 15 Emmy Awards tout en remportant trois d’entre eux. La série comique de lutte professionnelle a commencé à être diffusée en 2017 et met en vedette Maron, Alison Brie et Betty Gilpin, entre autres. La pandémie COVID-19 a joué un rôle dans l’annulation de l’émission.

“On nous a donné la liberté créative de faire une comédie compliquée sur les femmes et de raconter leurs histoires. Et de lutter. Et maintenant c’est parti”, ont déclaré les créateurs de la série Liz Flahive et Carly Mensch dans un communiqué à Deadline. “Il se passe beaucoup de choses s-y dans le monde qui sont bien plus importantes que ça en ce moment. Mais ça craint quand même de ne pas revoir ces 15 femmes ensemble.”